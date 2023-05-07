政大地政60周年 曾經六都財長都是系友

國立政治大學地政學系在臺復系一甲子，昨（6）日中午於圓山飯店集聚地政界逾700位系友與貴賓同賀「政大地政六十週年系慶」。政大地政系培養出多優秀人才，曾經六都財政局都是系友，現任財長莊翠雲也是政大地政系畢業。

國立政治大學校長李蔡彥、政治大學校友總會理事長鄭丁旺校長及政治大學世界校友總會長張京育校長，三位政大校長在致詞時不約而同地肯定了政大地政系逾6,000系友們60年來對台灣地政界的貢獻，也分別強調了地政系對於國家與社會的重要性。

地政系主任孫振義則是在致開幕詞時特別感謝60年來地政系系友們在公、私部門的付出與卓越表現，方能奠定了政大地政的社會威望與影響力。中國地政研究所所長吳容明在致詞時談到非常績優的政大地政系是奠基於蕭錚老師1932年創辦的地政研究班與地政學院。政大社會科學學院院長楊婉瑩則是在致詞時提到「地政是財政之母」，所以曾經六都的財政局長都是政大地政系的系友，目前的財政部莊翠雲部長就是地政系友。

國立臺北大學不動產城鄉系趙淑德考試院顧問在致詞時特別強調臺北大學（前中興法商學院）地政系（今為不動產城鄉系）與政大地政系多年來共同培育許多地政人才，未來「地政人」更要共同努力！政大地政系系友會卓輝華理事長致詞時更強調幾個感謝，首先感謝「天」讓系友們注定要念地政系，感謝「地」讓系友們念的土地專業畢生受用無窮，也感謝內政部政務次長花敬群讓「平均地權」土地政策變得家喻戶曉，最後感謝「系友們」的參與才能讓盛會如此熱鬧。

除了致詞的貴賓外，昨天出席活動的各界來賓眾星雲集，包括國立臺北大學校長李承嘉、中國文化大學環境設計學院院長楊松齡、國立政治大學副校長蔡維奇、國立政治大學教務長林啟屏、監察院委員施錦芳、內政部次長花次長、內政部次長吳堂安、內政部地政司前司長王靚秀、內政部地政司前司長張元旭、司長吳萬順、蕭輔導、內政部地政司司長王成機、內政部總務司長長施明賜、新北市地政局司長汪禮國、澎湖縣政府建設處處長賴碧瑩、臺中市政府地政局局長吳存金、新北市政府城鄉局局長黃國峰、台南市地政局局長陳淑美、新竹縣政府秘書長陳季媛、新竹市政府秘書長張治祥、臺北市政府財政局局長游適銘、新竹市地政處處長何憲棋、消費者基金會董事長吳榮達、土地改革紀念館董事長蕭經、中國地政研究所董事長蕭勝、中國地政研究所所長吳容明、永慶房屋董事長孫慶餘、圓山飯店董事長林育生、中華民國地籍測量學會理事長洪本善、中華民國都市計劃學會理事長白仁德…等，含括了地政領域產、官、學界超重量級的人物。