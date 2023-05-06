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觀察站／物價狂飆 電價再埋未爆彈

聯合報／ 本報記者陳素玲

主計總處昨發布四月消費者物價指數（CPI）年增率百分之二點三五，雖未再擴大，但去年高基期掩蓋高通膨，也有國際油料費回跌等因素抵消，如果回到外食費及民生物資基本面，漲勢讓人心驚。尤其電價四月再漲，單就電價年增率看起來或許不多，但電價外溢效應難料，加上出口衰退未見谷底，國人一面要對抗高物價，一邊擔心景氣衰退衝擊家庭所得，苦上加苦。

四月CPI年增率表面數字與三月相當，真相卻令人不敢樂觀。首先，去年三月以後連續五個月的CPI都超過百分之三，今年相同月份要再墊高，除非情勢已失控，因此百分之二點三五並不低。

其二，國人最關注的外食費年增率漲幅月月擴大。官員誤判各種推升成本的不利因素如房租、工資及飼料成本提高，甚至很多餐飲都會用的雞蛋因氣候異常及疾病而打亂供給，將庶民食材價格推上歷史高峰，成了壓垮物價最後一根稻草。

無論是扣除蔬果及能源的核心CPI，以及行政院監控的十七項重要民生物資，統統飆上高點。這兩項數據是民眾天天會接觸或採買的食材如調理油、米飯麵包、肉類、雞蛋乃至衛生紙、洗髮精等民生用品，以往十七項民生物資年增率大約百分之三左右，從去年十月以來一路從百分之四、百分之五、百分之六，現在衝破百分之七，創金融海嘯以來十四年來最大漲幅，百姓日子難過。

讓人擔心的是，這不是通膨的盡頭。電價四月二度調漲後，大商家及製造業得面臨電價上漲現實，電價是廠商成本之一，與國際油價、大宗原物料等基礎原料相同，可能反映到終端產品，價格連鎖效應可能遞延，會不會成推升物價的未爆彈，恐怕也剉咧等。

此時正值全球經濟逆風，台灣出口連七黑，主計總處及智庫一再下修全年經濟成長率到保二邊緣。若真如官方所說，今年的經濟保二要靠內需消費，當面臨消費及商品服務都價格高漲時，是否可能進一步阻礙民眾信心，不但關乎經濟能否保二，還有是否陷入停滯性通膨危機。

百分之二警戒值已連續廿一個月，正如學者所說，今年即使全年CPI未達百分之三，但通膨持續兩年多，已是難以承受之痛。如果通膨常態化，對民眾絕對是個噩夢。

消費者物價指數 電價 通膨

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