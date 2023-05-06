通膨壓力大 外食費漲

通膨連21個月逾2%警戒值

通膨沒有減緩、菜籃族最有感。主計總處昨日公布四月消費者物價指數（CPI）年增率百分之二點三五，雖與三月持平，但通膨連續二十一個月超過百分之二警戒值。其中，十七項重要民生物資CPI年增率四月漲百分之七點三五，為十四年來新高。

四月核心CPI也較三月高，漲百分之二點七二，官員坦言：「整體CPI讓民眾對物價上漲感受深刻」。

外食、豬肉、蛋價 漲幅擴大

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，四月CPI年增率雖與三月相當，蔬菜及水果未上漲，但外食費、豬肉及雞蛋價格漲幅卻擴大。

從十七項重要民生漲幅衝高來看，與食物相關的漲勢不低。

像是外食費漲勢明顯，二月年增率百分之三點八五、三月擴大為百分之四點○八、四月更飆上百分之四點四一，連續二十二個月上漲，讓市井小民感受格外深刻。

與一般民眾最相關的十七項重要民生物資上漲百分之七點三五，是九八年一月、一七二個月最高，曹志弘表示，由於蛋價及豬肉價格飆升，其中豬肉價格年增率百分之十二點五一，漲幅創八年最高，雞肉價格年增百分之七點九四，則是一○五個月新高，也讓十七項重要民生物資年增率衝上百分之七點三五，市井小民都感受到沉重的通膨壓力。

四月電價調漲，原本外界預期四月通膨率將較三月高。

對此，曹志弘表示，影響很小，四月電價調漲對今年CPI最大影響（直接加間接）僅○點一五個百分點。

曹志弘解釋，由於四月天候平穩使得蔬菜及水果價跌，加上油料費價格也下跌，因此抵銷蛋類、豬雞肉類及外食費漲幅，在一加一減情況下，使四月CPI漲幅和三月相同。

疫後休閒需求增 服務費漲7%

由於疫後國人生活正常化，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲百分之七點四五，曹志弘表示，雖然進口指數下跌，但主要影響是商品，國內服務需求自去年第四季開始漲，漲幅仍在擴大。

展望後續物價情勢，曹志弘表示，商品類已經看到漲幅收斂的跡象。

雞蛋自三月底進口後，目前五月零售通路價格明顯下跌，判斷五月雞蛋漲幅會較四月明顯縮小，加上豬肉之前因清明等節日過後，五月批發價也從高點回跌，預估十七項重要民生物資漲勢會縮小，五月整體CPI年增率會較四月縮小，大概回落到百分之二左右。

曹志弘說，以新台幣計價的進口物價指數，已連續兩個月走跌，輸入性通膨對國內物價造成的壓力，可望逐漸轉輕。