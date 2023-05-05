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臺大「精鍊高階管理與實務研習班」優惠中

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／shutterstock提供
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國立臺灣大學進修推廣學院開辦的「精鍊高階管理與實務研習班」，讓您只需利用每月一次的週六、日共12小時便可快速累積八大管理知能，最新一期的班程將於112年9月2日開始授課，為您累積管理能量。

臺大進修推廣學院「精鍊高階管理與實務研習班」特精選管理領域「財務管理與財報分析、服務與營運管理、行銷管理與顧客行為、科技創新管理、組織整合與管理、組織行為、策略管理、談判與協商」等八大管理主題，敦聘臺大教學經驗豐富的管理學院教授群親自規劃授課，適合企業負責人、接班人及中高階主管等有精進管理職能需求者修讀，更歡迎業界踴躍薦派具有潛力的儲備幹部參加。該課程強調結合實務與理論，利用個案教學與分組討論方式，透過八次的主題課程，將管理者需具備的知識元素，整理並濃縮成精華教授學員，讓學員能迅速理解管理精髓，並透過與不同產業同儕間的切磋與交流互動，擴增您在產學界的人脈與視野。且利用班級經營的概念，增加班級同學間的凝聚力，讓您不僅能透過課程提升管理職能，更能藉此認識各領域中的菁英並成為一起成長的好戰友。

臺大進修推廣學院最新一期「精鍊高階管理與實務研習班」將於112年9月2日開始授課，112年7月5日前完成報名及繳費者或企業團體多人報名可另享學費優惠。有關本課程之相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】查詢或致電 (02)2362-0502臺大進修推廣學院洽詢。

「精鍊高階管理與實務研習班」https://bit.ly/3nog4AA

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