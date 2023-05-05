遭爆與 im.B 負責人曾國緯走很近 政院：任意影射是不負責任的做法
「不動產借貸媒合平台im.B」爆出高達25億元的詐騙風暴，負責人曾國緯落網坦承行騙。北市議員徐巧芯今指出行政院副院長鄭文燦與此人走得很近。對此，行政院副院長辦公室也發聲明表示，兩人並無往來，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法。
徐巧芯昨在臉書提到，曾國緯跟民進黨走得很近，例如「雙清文教基金會」現任董事是前公廣集團董事長，政治主張相當綠的陳郁秀，基金會官網可見過去曾國緯多次參訪該基金會，且與大批綠營知名政治人物同行，包括陳菊、吳怡農、吳乃德、蔡其昌、林佳龍、陳歐珀、卓冠廷等。甚至也看到鄭文燦，出現在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司「豐沛國際」春酒活動。
對此，副院長辦公室表示，鄭文燦與曾國緯並無往來，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法。針對本案政府積極追查所有涉案人員，打擊詐欺犯罪，決不寬貸。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言