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鄭文燦批照片影射不負責任 徐巧芯：等於承認出席詐騙首腦春酒

拿坡里義甲冠軍狂歡：球王馬拉度納之後，33年的漫長等待

遭爆與 im.B 負責人曾國緯走很近 政院：任意影射是不負責任的做法

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

「不動產借貸媒合平台im.B」爆出高達25億元的詐騙風暴，負責人曾國緯落網坦承行騙。北市議員徐巧芯今指出行政院副院長鄭文燦與此人走得很近。對此，行政院副院長辦公室也發聲明表示，兩人並無往來，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法。

徐巧芯昨在臉書提到，曾國緯跟民進黨走得很近，例如「雙清文教基金會」現任董事是前公廣集團董事長，政治主張相當綠的陳郁秀，基金會官網可見過去曾國緯多次參訪該基金會，且與大批綠營知名政治人物同行，包括陳菊、吳怡農、吳乃德、蔡其昌、林佳龍、陳歐珀、卓冠廷等。甚至也看到鄭文燦，出現在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司「豐沛國際」春酒活動。

對此，副院長辦公室表示，鄭文燦與曾國緯並無往來，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法。針對本案政府積極追查所有涉案人員，打擊詐欺犯罪，決不寬貸。

鄭文燦 徐巧芯 蔡其昌

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