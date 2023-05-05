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復華美國標普500成長ETF 布局熱門主題

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

資本市場不斷變動，4月底成功募集掛牌復華美國標普500成長ETF（00924），展現市場對熱門主題的強烈關注與信心，透過瞄準具備高成長性個股，在行情波動中實現資產增值。

臺灣證券交易所表示，復華美國標普500成長ETF屬於國外成分證券ETF，除一般投資風險外，因投資標的包含國外證券，需留意此類ETF無漲跌幅限制且成分證券交易時間與我國可能不一致，可能造成市場資訊傳遞落差的風險，另亦可能有匯率風險等。

證交所建議投資人詳讀公開說明書，了解ETF所追蹤的指數及其投資標的涵蓋哪些市場。

美國標普500成長ETF追蹤標普500成長指數，成分股產業包括電動車、AI晶片與雲端服務、再生能源、數位消費、支付領域等，挑選標準為3年每股營收成長率、3年EPS淨變動占股價比及過去12個月股價動能表現等方面。

復華投信表示，該指數成分股涵蓋多元領域，在電動車領域，隨著環保意識與技術進步，電動車市場持續擴大，帶動產業快速成長；在AI晶片與雲端服務領域，AI與雲端技術日益成熟，不僅提升企業效率，同時也為市場帶來無限創新機會。

在再生能源領域，全球綠色能源革命不斷深化，將持續享有龐大市場潛力；在數位消費領域，市場在網路科技推動下逐步擴大，成為經濟發展的重要引擎；在支付領域，智能支付及數位貨幣在全球範疇內日趨盛行，顯示其創新能力與潛在增長。

在2022年一整年的股市修正後，2023年預期成長股將表現較價值股更為亮眼。復華美國標普500成長ETF獨特的挑選成長股方式，以營收、獲利及股價動能三大面向篩選成分股，讓投資者能輕鬆投資擁有一籃子高潛力的成長股。

ETF 標普

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