搶救低薪／4年砸160億 拚青年月薪達4.2萬

勞動部昨宣布啟動第二期「投資青年就業方案」，將砸一六○億元，在二○二三年至二○二六年協助八十萬名青年就業，新推動措施包括增加大專特定學門名額、協助至重點產業就業等，集中火力促進廿歲到廿四歲青年就業。勞動部官員強調，方案重點在引導青年到較高薪的重點產業就業，目標二○二六年應屆畢業生畢業一年後，勞退提繳工資達四點二萬元。

青年失業率高於國人失業率

勞動部昨天在行政院會報告指出，去年十五至廿九歲青年失業率百分之八點三八，為金融海嘯以來最低水準，但青年失業率仍高於整體國人失業率二倍以上，須要繼續提供協助。

此外，我國十五歲至廿四歲青年勞參率低於OECD平均十個百分點，雖有我國青年受教育年限較長致延後進入職場因素，仍有努力縮短差距必要。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良表示，為了因應未來產業發展趨勢及青年面對的就業情勢，五月啟動第二期的「投資青年就業方案」，統合十一個部會資源，提出定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職等五大目標、十二項策略、四十八項措施。

蔡孟良說，勞動部新增措施包括提升大專青年預聘計畫、初次尋職青年及非典型就業青年就業協助措施、協助青年進入重點產業、取得重點產業技術士證及穩定就業獎勵、跨部會強化青年創業協助等。

蔡孟良說，廿歲到廿四歲應屆畢業青年失業率最嚴重，因此聚焦在應屆畢業生。根據統計，近七成青年選擇投入服務業、支援服務業等相對低薪行業，像餐飲服務業均薪僅二點七萬元，批發零售業二點九萬元，連帶影響青年低薪、職涯發展，因此第二期方案將聚焦提高青年對國家重點產業的認識、取得重點產業相關證照，鼓勵投入半導體、人工智慧、資通訊等產業。

他強調，勞動部不鼓勵青年持續待在低薪產業，進而影響職涯發展，因此第二期方案重點就是解決青年低薪問題，勞動部也首度將提升薪資做為績效指標，目標是讓應屆畢業生畢業後一年平均勞退提繳工資從現在的三點九萬元，到二○二六年時，提升至四點二萬元。

台大國發所兼任副教授辛炳隆說，引導年輕人走向高薪行業很重要，現在年輕人喜歡服務業，主要是平常生活接觸到的都是末端服務業為主，透過引導來擴大青年對職場的想像，值得肯定。不過辛炳隆也質疑，勞動部數據的三點九萬均薪，涵蓋了專科、學士、碩博士生薪水平均，是太過簡化的做法，現在大學生薪水頂多三點二萬元左右，勞動部將目標設定提高至四點二萬元，可能是碩博士畢業生在拉高平均，恐無法反映真正需要關注的問題。