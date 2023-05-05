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搶救低薪／低薪科系應縮編？「對社會有貢獻的科系都重要」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
勞動部將啟動第二期投資青年就業計畫，三年投入一六○億元預算，協助青年進入資通訊、AI、半導體等重點產業。記者蘇健忠／攝影
勞動部將啟動第二期投資青年就業計畫，三年投入一六○億元預算，協助青年進入資通訊、AI、半導體等重點產業。記者蘇健忠／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲日前與大學生談論低薪問題，直指低薪是教育出問題，如果科系畢業生起薪太低，代表科系要縮編，儘管事後補充說明是產業轉型延宕、教育結構失衡，昨仍成為立委質詢焦點。教育部、國科會強調，台灣未來將走向創新國家，現在認為沒用的，未來應該用得到，只要對社會有貢獻的科系都很重要。

立院教育及文化委員會昨邀請國科會主委吳政忠、教育部次長劉孟奇針對「半導體科技人才培育」進行專題報告。被問到對於柯文哲「低薪科系論」的看法，劉孟奇表示，如果用科系有無價值來衡量，對很多即使薪水不好，但對社會貢獻大的科系不太公平。若科系能讓學生畢業後對自己的專業有自信，對社會有貢獻，都是重要的科系。

吳政忠則說，「目前沒有用，未來不一定沒有用」，以台灣發展半導體為例，過去強調製造，但未來趨勢將朝向應用，食衣住行育樂都會有需求。

科系 吳政忠 半導體 柯文哲 大學生 教育部

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