搶救低薪／低薪科系應縮編？「對社會有貢獻的科系都重要」

台灣民眾黨主席柯文哲日前與大學生談論低薪問題，直指低薪是教育出問題，如果科系畢業生起薪太低，代表科系要縮編，儘管事後補充說明是產業轉型延宕、教育結構失衡，昨仍成為立委質詢焦點。教育部、國科會強調，台灣未來將走向創新國家，現在認為沒用的，未來應該用得到，只要對社會有貢獻的科系都很重要。

立院教育及文化委員會昨邀請國科會主委吳政忠、教育部次長劉孟奇針對「半導體科技人才培育」進行專題報告。被問到對於柯文哲「低薪科系論」的看法，劉孟奇表示，如果用科系有無價值來衡量，對很多即使薪水不好，但對社會貢獻大的科系不太公平。若科系能讓學生畢業後對自己的專業有自信，對社會有貢獻，都是重要的科系。

吳政忠則說，「目前沒有用，未來不一定沒有用」，以台灣發展半導體為例，過去強調製造，但未來趨勢將朝向應用，食衣住行育樂都會有需求。