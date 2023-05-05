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搶救低薪／青年團體：鼓勵投入資通訊 先改善過勞

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
青年團體認為，政府應重視資通訊產業背後過勞的隱憂。 圖為勞工上街抗議過勞畫面。圖／聯合報系資料照片
青年團體認為，政府應重視資通訊產業背後過勞的隱憂。 圖為勞工上街抗議過勞畫面。圖／聯合報系資料照片

勞動部宣布啟動第二期投資青年就業計畫，提高青年認識國家重點產業、鼓勵投入半導體等資通訊領域，盼應屆畢業生一年後平均工資可於二○二六年達四點二萬元。但青年團體認為，國家重點產業薪資優渥，卻多要承受高工時的壓力，政府應重視資通訊產業背後過勞的隱憂，才能真正促成人才投入的誘因。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，國家重點產業薪資雖優渥，但勞工須投入非常多時間，且高科技產業多位於科技園區，生活開支、房價均高，如身邊不少清大畢業的同學在竹科工作，多要承受高房價和高工時的壓力。

張育萌強調，政府多看到年輕人選擇低薪、技術低的行業，卻沒看到高薪行業背後過勞的隱憂，當政府築起護國神山，也要保障勞工權益、居住正義，才能真正促成誘因。

台大研究生協會長許冠澤也指出，資通訊產業的門檻不是任何人都能跨越，政府要如何輔導或促成轉職並不明確。再者，不是只有資通訊產業才給得起優渥薪資，且人各有志，政府應該拉拔更多非資通訊產業、提升薪資，改善各行業的勞動環境。

薪資 青年 工時 過勞 勞動部

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