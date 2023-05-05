搶救低薪／引導青年到高薪產業 勞團：服務業薪資也要提高

由勞動部領銜，結合十一部會推第二期的「投資青年就業方案」，盼引導青年進入高薪的重點產業發展，解決低薪問題。但有學者認為，時下青年追求的是彈性、自由的勞動環境，若企業端無法調整管理思維跟工作模式，青年就算進入高薪產業，可能也無法久任；勞團則點出，引導方向正確，但也必須一併想辦法提升服務業薪資條件。

政大勞工所教授成之約表示，介於廿五歲到四十四歲的Ｙ世代、Ｚ世代，是構成勞動力的主要群體，國外文獻也將這群人稱之為「自己動手做者」（Do-it-yourselfers），嚮往工作地點、內容、工時安排彈性，這些人不盡然都願意投入製造業、科技業等高薪產業，雇主若不能滿足新世代的彈性需求，就算拉攏他們進入高薪產業，可能也無法久任。

他也提到，進入服務業的青年可能斜槓，一人身兼多職，薪水加總或許不亞於製造業薪資條件，只是官方統計數據無法呈現出來。

成之約另也建議，針對已踏出校園，進入職場的青年，勞動部可透過發展署各分署資源成立職訓大學，讓已失去選校系機會的青年，能再擁有職訓機會，脫胎換骨到高薪產業。

台灣青年勞動九五聯盟副理事長周于萱則認為，就讀科系確實影響就業出路，政策引導青年選擇高薪產業，方向是對的，但不能只因服務業低薪，就叫大家不要投入服務業，應也要想辦法提高服務業薪資條件，而不是只把青年拉往別的行業發展。

周于萱質疑，勞動部的應屆畢業生三點九萬元均薪，把碩博士學歷薪資也加進去平均，數據失真，四年後要達四點二萬元目標雖有機會，但「如果我跟郭台銘平均，我年薪也會高」，勞動部不該單看平均數，取中位數才能真實反映青年薪資，看出警訊。