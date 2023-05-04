央行理事憂電價調漲恐衝擊物價 推升CPI年增率

中央銀行公布首季理監事會議事錄摘要顯示，多名理事關注4月電價調升後，恐對未來物價上漲造成壓力；也有理事憂心，今年以來平均房租漲幅高於去年平均值，由於房價上漲將帶動房租上漲，而房租上漲具僵固性及持續性，央行應關注通膨對低所得家庭傷害更大的現象。

在首季理監事會議上，有位理事表示，國內民生物資價格漲幅壓力仍大，加上過去一段時間能源價格上漲的壓力已由台電及中油吸收，但4月起電價調漲後，將帶動新一波物價上漲。

另一位理事指出，外食費、房租等價格持續上揚，加上全民普發6,000元、電價調漲、服務業疫後回溫、民眾對物價上漲的感受等，都可能進一步推升民眾通膨預期，形成未來CPI年增率上漲的壓力。

另一位理事認為，去年工業及服務業名目經常性薪資成長率為2000年以來新高，但在剔除物價因素後，實質經常性薪資轉呈負成長；考量名目工資持續上漲可能反映民眾的通膨預期上升，以及可能造成二輪效應，須持續觀察是否帶動物價持續上漲。

有理事指出，外界對4月電價調整後，多認為將推升CPI年增率約0.2個百分點，但在民眾通膨預期心理已形成下，電價調整將可能帶動運輸、外食費及房租等服務類價格上漲。該電價調漲的間接效果為全面性，且其對整體物價的影響恐比0.2個百分點更大，應密切關注電價調漲對未來物價上漲的影響。

有理事表示，今年以來平均房租漲幅高於去年平均值，由於房價上漲帶動的房租上漲，存在時間落差，且房租上漲具僵固性及持續性，其後房租上漲的現象值得觀察。儘管所得分配及分配不均並非央行法定目標，仍應關注通膨對低所得家庭傷害更大的現象。