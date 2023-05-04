近一個月美元平衡型基金平均漲幅逾3% 今年以來表現穩健

近期股市投資人觀望聯準會升息政策，加上企業財報多空參半，美國區域銀行風暴似有再起趨勢，投資氣氛趨向審慎，股市震盪回檔。法人建議，投資組合應增加平衡基金的比重，藉由專業投資團隊即時應對市場變化進行調整，截至今年4月底，近一個月美元平衡型基金平均漲幅在3%以上，今年以來表現亦相當穩健，是攻守皆宜的好選擇。

野村投信表示，在第1季強勁反彈後，美股近期走勢轉趨震盪，隨著財報季的展開，震盪幅度有擴大跡象；不過，聯準會5月可能是這波最後一次升息，有望激勵市場信心；因此，股市短線雖較為震盪，低檔仍有資金進場承接。至於2022年因強勁升息而拉回的債券市場，更可望受惠停止升息的利多，後市更趨樂觀。面對變化迅速的市場，投資人若不想錯過各類資產的布局機會，平衡型基金將是進可攻、退可守的好選擇。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley指出，除了高利率，金融監管的加強和貸款條件的收緊，最終可能會對經濟產生負面影響。隨著更高利率的影響在整個經濟中充分發揮作用，市場波動性可能會繼續。雖然經濟數據表現分歧，但也看到改善的跡象，疫情過後，供應鏈與運輸的改善，使得過剩的庫存 –尤其是消費品的庫存，已經很大程度地趨於正常化。

Jeremiah Buckley強調，儘管普遍收緊的金融情況會帶來長期風險，但對於股市仍抱持正向看法，在利率上升可能會降低經濟增長預期的環境中，很重要的是關注那些能夠成功提高內部生產力和執行創新計劃的公司。因此，應該審慎選擇擁有穩定現金流與財務健全的企業，具有這些特質的公司在趨緩的經濟環境中，仍有擴大其市場佔有率的潛力。