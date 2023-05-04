快訊

涉勾結詐團派出所前所長起底 曾偷前女友30萬遭判刑、還酒駕撞車

勾結詐團洩辦案進度 寧夏派出所所長葉育忻聲押獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭台銘拋「各縣市小型核電廠」 童子賢：在家後面設燃煤廠都受不了

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘日前拋出「一縣市一小型核電廠」議題，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（4）日回應，小型核能跟核融合都不是今天的故事，是未來的夢。他直言，核電廠在地的老百姓心情也要傾聽，「不要講核電廠，在我們家後面設一個燃煤廠，你都受不了。」

童子賢表示，核能是一個重要、但整個過程要非常細膩操作的能源，不是只有核能技術跟全球大趨勢，核電廠在地的老百姓心情也要傾聽，「不要講核電廠，在我們家後面設一個燃煤廠，你都受不了。」

童子賢指出，台灣土地狹小，但是EV、半導體產業加上一般工業跟民生持續在進展，用電的需求在可預見幾年內，可能會有15%-20%成長，過去每年大約3%成長，換句話說，當你選擇要持續成長的話，要選擇的就是傳統的天然氣或燃煤，或者是風電、太陽能、水電等綠電。

童子賢認為，「小型核能跟核融合都不是今天的故事，是未來的夢。」那用一個未來的夢，回過頭來希望政府、教育機構儲備／訓練人才，否則的話你連基礎都沒有，所以小型核電他的成熟度跟綜效，有些人說需要3-5年，有些人認為要10年，但絕對不會在2023、2024或2025年。

話鋒一轉，童子賢強調，「我不認為台灣會缺電。」相信台電跟經濟部有能力，去處理缺電的問題，但是真正重點在排碳的發電，碳排放的發電，可能讓台灣未來成為被國際嫌棄，碳排放會讓你左右為難。

郭台銘先前拋出「一縣市一小型核電廠」議題。他指出，「大家需要能源，但都不希望蓋在自己家」，郭表示能理解大眾想法，但他接著說明，國外研究新式核融合電廠的面積體積只有十分之一，全台各縣市都可評估合適地點設置，或許每個縣市能分散電網，發展安全穩定的電廠。

核電廠 童子賢 核能

延伸閱讀

影／郭台銘搭配韓國瑜出征總統？ 許淑華曝1點斷言：不可能

郭台銘拋中彰投一體化概念 軟硬體結合帶動南投發展

郭台銘參拜紫南宮祈求台灣更好發展 巧遇于美人

郭台銘參拜紫南宮 強調老百姓最關心經濟、民生、和平

相關新聞

經濟部長王美花： 強化企業升級轉型及能源自主能力

關乎三千八百億預算的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》正式上路，民眾最開心的莫過於普發現金。

郭台銘拋「各縣市小型核電廠」 童子賢：在家後面設燃煤廠都受不了

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘日前拋出「一縣市一小型核電廠」議題，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（4）日回應，小...

童子賢：小型核能與核融合是未來夢 台灣應儲備人才

代工廠和碩董事長童子賢今天說，他不認為台灣會缺電，真正重點在於排碳的發電；小型核能與核融合都不是今天的故事，是未來的夢，...

國家生技研究園區招商媒合會今登場 逾500位投資人參與

國家生技研究園區今（4）日起一連兩天舉辦第三屆「招商暨人才與技術媒合會（Demo Day）」，中研院院長廖俊智表示，期盼...

聯準會升息來到尾聲 學者估台灣央行6月按兵不動

美國聯準會最新利率決策出爐，一如市場預期升息1碼，並暗示升息循環來到終點。學者分析，外在壓力稍稍減輕，台灣又面臨出口重摔...

勞動部砸160億啟動第二期就業方案 助80萬名青年就業

為協助青年就業，勞動部在2019年至2022年推動「投資青年就業方案」，協助75萬名青年就業，為因應未來產業發展及青年就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦