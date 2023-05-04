郭台銘拋「各縣市小型核電廠」 童子賢：在家後面設燃煤廠都受不了

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘日前拋出「一縣市一小型核電廠」議題，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（4）日回應，小型核能跟核融合都不是今天的故事，是未來的夢。他直言，核電廠在地的老百姓心情也要傾聽，「不要講核電廠，在我們家後面設一個燃煤廠，你都受不了。」

童子賢表示，核能是一個重要、但整個過程要非常細膩操作的能源，不是只有核能技術跟全球大趨勢，核電廠在地的老百姓心情也要傾聽，「不要講核電廠，在我們家後面設一個燃煤廠，你都受不了。」

童子賢指出，台灣土地狹小，但是EV、半導體產業加上一般工業跟民生持續在進展，用電的需求在可預見幾年內，可能會有15%-20%成長，過去每年大約3%成長，換句話說，當你選擇要持續成長的話，要選擇的就是傳統的天然氣或燃煤，或者是風電、太陽能、水電等綠電。

童子賢認為，「小型核能跟核融合都不是今天的故事，是未來的夢。」那用一個未來的夢，回過頭來希望政府、教育機構儲備／訓練人才，否則的話你連基礎都沒有，所以小型核電他的成熟度跟綜效，有些人說需要3-5年，有些人認為要10年，但絕對不會在2023、2024或2025年。

話鋒一轉，童子賢強調，「我不認為台灣會缺電。」相信台電跟經濟部有能力，去處理缺電的問題，但是真正重點在排碳的發電，碳排放的發電，可能讓台灣未來成為被國際嫌棄，碳排放會讓你左右為難。

郭台銘先前拋出「一縣市一小型核電廠」議題。他指出，「大家需要能源，但都不希望蓋在自己家」，郭表示能理解大眾想法，但他接著說明，國外研究新式核融合電廠的面積體積只有十分之一，全台各縣市都可評估合適地點設置，或許每個縣市能分散電網，發展安全穩定的電廠。