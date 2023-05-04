台首家民營衛星系統整合公司 國科會揭進度：先確定不會「誤闖叢林」

立委關切國家太空中心籌辦台灣首家民營衛星系統整合公司的進度。國科會主委吳政忠今天表示，目前正在積極布局，時間上會盡快，但牽涉很多法規和技術，不能倉促。

立法院教育及文化委員會今天邀請吳政忠列席就「半導體科技人才培育」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委陳秀寳指出，國家太空中心主任吳宗信過去受訪時表示，2023年太空中心組織架構重組、設立太空事業處，期程約1年半後，會分拆成一間民營衛星系統製造公司，目前相關籌組狀況以及希望達到的成效為何。

吳政忠回應，這確實是很重要的事，台灣太空發展不只限於國家的行政法人機構，也需要更多民間力量；不過，過去民間對太空產業的認識較為有限，要分拆（spin off）出一家公司，得先確定民間有基本認識，才不會「誤闖叢林」。

吳政忠表示，目前正在積極布局，時間上「我們會盡快」，但也不能倉促推出。

陳秀寳追問，先設立太空事業處這一單位、再分拆獨立出來，是否希望讓這間公司扮演「太空產業裡的台積電」、也就是領頭羊的角色。吳政忠表示，是有這樣的想法，但要嚴謹布局，因為牽涉的法規和技術相當廣泛。

此外，陳秀寳關切國家發射場域的選址進度。吳政忠指出，由於地球自轉離心力緣故，場域不能在西部，料將座落在東南部，選址委員也已經找了。國科會前瞻及應用科技處長陳國樑表示，依相關子法作業，第一步要有委員，再來是相關的評估和作業程序，將按期程逐步推動。

陳秀寳進一步表示，國科會期望台灣未來年年有火箭可以發射，但基本場域要先有，現有的屏東旭海短期科研火箭發射場域，還是不夠大。吳政忠回應，未來2、3年之內，短期科研火箭發射場域還是有一定的發射規模，國科會將持續努力布局。