臺灣輔具及長照展秀實力 賴清德出席相挺
副總統賴清德今天出席「首屆長照租賃輔具精品獎頒獎典禮與開幕」，到場致詞並頒獎舉行揭幕儀式。
全台規模最大，臺灣輔具及長期照護產業鏈的指標性展會平台-ATLife臺灣輔具暨長期照護展，今天（4日）揭幕，在北南港展覽館一館盛大展出。由國立明交通大學ICF暨輔助科技研究中心與展昭國際企業股份有限公司主辦，今年共集結190家，國內外知名輔具長照品牌，使用530個攤位，展出超過3000款最新長照設備及智慧照顧方案。今年也正好迎來疫情大解封，國際規格大幅提高有日本、英國、丹麥、美國、德國、越南、泰國、中港澳等多組國際單位共襄盛舉。完整呈現世界輔具及長期照護完整產業鏈，也讓世界看見台灣長期照護產業的龐大量能。
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