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今年用電將創新高？台電總座：夏天用電估達4,100萬瓩

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
台電總經理王耀庭今（4）日受訪直說， 7月底到8月初這段期間都是用電高峰，尖峰負載預估可達到4,100萬瓩，與去年7月22日的4074.8萬瓩持平。記者/鍾泓良攝影
台電總經理王耀庭今（4）日受訪直說， 7月底到8月初這段期間都是用電高峰，尖峰負載預估可達到4,100萬瓩，與去年7月22日的4074.8萬瓩持平。記者/鍾泓良攝影

天氣逐漸轉熱，針對今年夏天用電是否將會再創新高，台電總經理王耀庭今（4）日受訪直說， 7月底到8月初這段期間都是用電高峰，尖峰負載預估可達到4,100萬瓩，與去年7月22日的4074.8萬瓩持平。

媒體詢問，4月20日備轉容量率已降至7.4%，若按今年用電量將創新高，台電要怎麼確保用電無虞？

王耀庭說明，因應再生能源時代來臨，電力調度須更有效、聰明，但維持夏月機組不要大修，非夏月平均去做大修，現在每月備轉容量率都維持在一定水準，無論是夏月或非夏月都能維持在7%，認為這樣對整體能源使用效率跟機組運轉效率都最好。

另外，王耀庭說，太陽光電現在大約600多萬瓩，隨著再生能源比率逐步提升，現在冬天再生能源比率可以輕易達到三成以上；夏天因為用電基底大，所以至少可以維持在20%左右。

再生能源 太陽光電

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