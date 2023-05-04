郭董喊「一縣一核電」 台電總座：技術與核廢料須有共識

鴻海（2317）創辦人郭台銘日前拋出「一縣一核電」構想，希望可以在全台廣設小型核電廠（SMR）。台電（9963）總經理王耀庭今日受訪說，SMR仍涉及到技術與核廢料問題，認為這兩者無社會共識將難以進展。

王耀庭說明，核能首先涉及是技術問題，SMR技術仍在發展，目前已實際建廠的機組也相當少，就美國而言，也仍在核准設計階段，距離商轉有一段時間，「那因此在這個狀況之下，如何尋求整個社會的共識，我想也是一個大的問題。」

而在核廢料部分，SMR仍然會產生核廢料，這些核廢料未來如何去何從，這也是台灣必須要有處裡的共識。

另外，郭台銘說，稱台電壟斷台灣電力系統，上任後將徹底改革、鬆綁法令。王耀庭則說，因電網建置成本高，以及興建電網須要使用大量土地對社會的衝擊是比較大，全世界電網往往都是採單一電網公司經營的模式。

至於發電端部分，台電已大量開放再生能源案場，台電發電比率持續下降，並無壟斷不壟斷的問題。