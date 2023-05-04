影／一縣市一小型核電廠引熱議 原能會：郭董個人意見

鴻海集團創辦人郭台銘日前在領袖講座中提到，要在高雄半屏山蓋小型核能電廠，他當晚雖緊急在臉書貼文致歉發言過於倉促，但他在左營鄉親座談時，再補述自己的創新構想來自國外，甚至應是「一縣市一小型核電廠」再度引發熱議。行政院原子能委員會主任秘書王重德表示，能源政策是由經濟部主管，經濟部如果確定要這樣子做，中間牽涉地質、環評，「這議題是郭董個人的意見」。

立法院教育及文化委員會今天邀請審查112年度行政院原子能委員會主管預算（公務預算）解凍案、國家科學及技術委員會主管預算解凍案，並邀請國家科學及技術委員會主任委員吳政忠列席就「半導體科技人才培育」進行專題報告，並備質詢。

郭台銘日前在左營鄉親座談會上提及，民進黨提出非核家園，但台灣經濟發展科技產業都需要用電，這是不爭的事實，「沒有電，一切都是空談」；他也表示，拋出「核能議題」吃力不討好，甚至是毀譽參半，但國家備戰需要科技業支持，尤其目前各國軍備研發無人機。國外已有不少小型核電廠的最新研究，全台各縣市都可評估合適地點設置，或許每個縣市能分散電網，發展安全穩定的電廠。

不過「一縣市一小型核電廠」拋出，卻引發各界議論。王重德今天受訪表示，能源政策是由經濟部主管，經濟部如果確定要這樣子做，中間仍牽涉地質、環評。他表示，這議題是郭董個人的意見。

至於是否可行？王重德表示，這要經過能源主管機關做適切評估後再來說。