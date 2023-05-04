未來半年 製造業看好比率大減

國內製造業因終端需求不振，廠商持續進行庫存調整，且去年比較基期偏高，進出口、製造業生產指數及外銷訂單指標年減幅擴大，台經院指出，國內製造業廠商看好未來半年景氣比率減幅高於看壞者增加幅度，整體製造業景氣信號值減少○點五六分至十點四一分，燈號從代表低迷的黃藍燈轉為衰退藍燈，顯示國內製造業景氣仍處在低檔徘徊。

台經院表示，細部產業來看，在電腦、電子產品及光學製品業方面，雖受惠於伺服器、網通設備等雲端資料服務需求成長，但儲存媒體、電腦零組件等消費性電子產品需求續呈疲弱，外銷訂單、出口等指標年減幅皆為雙位數，加上基期偏高，影響需求面及原物料投入面等指標表現，三月製造業景氣燈號轉亮藍燈。

展望未來，台經院說，因歐美央行升息，導致部分銀行發生危機事件看似已解決，但銀行客戶和投資者仍感到不安，銀行可能再度出現擠兌，發生資本外流和倒閉，進而導致金融市場波動加劇，延緩各國經濟復甦腳步。中國大陸雖將今年經濟成長政策目標訂為百分之五左右，表示在外需放緩，加上高科技受制美國管制，境內地方金融、債務及房地產等問題將制約消費活動恢復速度，經濟復復甦力道仍具高度不確定性。

至於占台灣出口約四成的半導體業，雖在５Ｇ、ＡＩ、電動車等新興產業發展扮演重要角色，然全球庫存過多已影響近期表現，產業去化庫存速度將牽動台灣製造業表現，仍須觀察其未來變化情形。