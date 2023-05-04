U型復甦 龔明鑫：保2是挑戰

國內景氣持續低迷，國發會景氣燈號已經亮出第五顆藍燈，今年經濟成長率能否「保二」？國發會主委龔明鑫昨天在立法院經濟委員會答詢說，進出口的確比想像不好，希望特別預算可以發揮效益「保二」，「保二是挑戰」。他說，原本認為業者存貨去化到年中，但現在可能延後，第三季景氣才會比較好，今年景氣復甦比較像Ｕ型。

立法院經委會昨天處理國發會預算解凍案，多位立委對近日各項經濟數據發布結果表達憂心，關切今年經濟成長率能否保二？下半年景氣是否可能復甦？龔明鑫表示，進出口表現的確比想像不好，所以要加強內需，因此消費與投資最重要，其中政府公共建設執行率至少百分之九十五以上，「保二是挑戰，要努力」。對於有立委擔心今年經濟負成長？他說不會發生。

龔明鑫指出，目前出口沒那麼好，ＰＭＩ製造業指數原本曾超過五十，後來又降下來，大既要等到第三季才會比較好；他說，原本希望存貨去化可在年中完成，現在也許會延後一至二個月。

立委李貴敏質疑，主計總處下修今年第一季經濟成長率至負百分之三點○二，如果要保二，必須第二、三、四季非常好才可能，到底景氣何時落底？龔明鑫表示，景氣反彈的確延後，如果特別預算可以發揮效應，希望可以保二。

而昨天列席立法院財政委員會備詢的主計長朱澤民則說，首季經濟成長率下修至負百分之三點○二，是因為出口額較原先預期少了一千億元，存貨去化也少了四百多億元，這兩部分就占ＧＤＰ的百分之○點五左右。

至於景氣是否已到谷底？朱澤民表示，這要由國發會來判斷，雖台灣內需民間消費成長百分之六，但目前在於出口衰退及存貨去化兩大問題，要看國際間貿易往來何時回復正常，就目前的情況來看，仍可能「保二」，但是要看出口的情況。

針對出口何時回溫，朱澤民認為最快要第三季，不會等到明年這麼久，而中國大陸預期今年經濟成長率有百分之五點三，兩岸貿易對台灣出口也有幫助。

至於今年景氣復甦走勢為何，李貴敏表示，有人說是Ｖ型反彈，也有學者說能Ｕ型就不錯，還有人認為是Ｌ型？龔明鑫說，「比較像Ｕ型」，第二季應該還沒有很好，第三季存貨去化差不多，到時候才會比較好。