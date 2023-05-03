量子電腦時代衝擊半導體產業？吳政忠稱台灣有「這優勢」

國科會和清華大學今（3）日在清華大學發表台灣首座量子加密通訊網路。國科會主委吳政忠致詞表示，量子科技的發展對台灣非常重要。除了量子通訊外，量子電腦未來五至10年會有大進展，量子電腦與相關運算若成功走向商業化，仍須仰賴台灣半導體製程。

國科會為提升台灣的量子科技實力，整合產官學研等成立「量子國家隊」。吳政忠表示，在2021年到2025年預計投入80億元在量子科技研發。

針對量子電腦研發進展，國科會量子系統推動小組召集人果尚志今日表示，目標是在2026年做出十個位元的量子電腦。隨著量子時代來臨，預期未來將是「量子網路」的概念。

吳政忠表示，量子科技有二大重點：量子電腦及量子通訊。量子國家隊由清大跑出第一棒，交出量子通訊成績單，後續應要「棒棒連結」，一起前進國際，未來會非常有機會。

吳政忠表示，量子電腦問世，可能使原來半導體為主的系統，面臨相當大的衝擊，但半導體不會因此完了，因為量子電腦與相關運算若成功走向商業化，製造的基礎仍為原來的半導體製程技術，所以台灣還是占有優勢。

吳政忠表示，量子國家隊成立時，他邀請經濟部加入，因為在做最上游端研究的同時，就要去布局、接軌未來產業；預算上，在2021年到2025年投入80億元，儘管與美國等國相比算是非常少，但台灣從來不是靠預算多去贏別的國家，而是靠無價的人才、才能以及產官學研合作的力量。