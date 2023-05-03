朱澤民：今年GDP應可保2 出口回溫最快要第三季

主計長朱澤民今日到立法院財委會備詢，國民黨立委林德福提問「美國有7成的機率在明年遭遇經濟衰退，台灣是否可能受到拖累？」朱澤民表示，美國市場在台灣出口占比約2成，但台灣有其他市場分散（出口），不致於遭到拖累，但仍要小心。此外，對於出口何時回溫，朱澤民認為最快要第三季，不會等到明年這麼久，立委追問今年GDP有沒有信心「保2」？朱澤民表示，目前情況來講是可以。

立委關注在全球通膨風險仍高的情況下，台灣是否會陷入停滯性通膨？朱澤民指出，就台灣而言，目前物價的上漲還控制在一定的範圍之內，大概在2%上下，另外目前經濟成長在各機關的預測也在2%，所以所謂的一個停滯膨脹是物價有持續性的上漲，而且經濟沒有成長，目前在台灣以及研究機構的預測還不致於（停滯性通膨）。

朱澤民指出，大宗物資像是黃豆、小麥、玉米價格已有往下的趨勢，且烏克蘭的小麥，因為黑海港口可以出口，價格已下降2成，情勢並沒有像之前嚴重。

林德福追問，國內第一季經濟成長率負3.02%為14年來最低、寫金融海嘯以來最差表現，朱澤民表示，確實下跌幅度超乎預期。目前台灣經濟呈現「外冷內溫」，至於「外冷」要多久才會回溫？朱澤民表示，雖然GDP季增年率（saar）連2季負成長，符合衰退的條件之一，但要考慮其他因素，第1季民間消費成長6.6%，但出口少了約1,000億元，存貨少了400多億元，如果國際貿易恢復正常，加上內溫，經濟就可以比較好一些。

朱澤民指出，目前就看存貨去貨的情況，只要國際貿易能夠恢復正常，台灣經濟就可以停止受到影響，目前來看，台灣出口至少要等到第三季才會緩步回溫。

對於「今年經濟成長率保2是否有信心」，朱澤民表示目前情況是可以（保2），但是還要看出口情況。對於出口何時回溫，朱澤民認為最快要第三季，不會等到明年這麼久，中國大陸預期今年經濟有5.3%，兩岸貿易對台灣出口也有幫助。至於今年GDP會不會有保1問題？ 朱澤民表示目前沒有這種趨勢。