台灣國際扣件展吸引70餘國、上千買家 疫後經濟加溫
2023台灣國際扣件展3日起一連三天在高雄展覽館登場，預計有來自70餘國、上千位國際買家到場，客戶看完展覽後可立即參觀工廠、直接下單，創造高額產值。
經濟部國貿局高雄處長盧惠珠指出，扣件是台灣重要出口產業，隨著品質不斷提升，產銷同步向上成長。2018年國內螺絲扣件出口平均每公斤單價2.9美元，到2022年增長至3.8美元，同年總量達167萬公噸、約62億美元。
受疫情影響，這場睽違5年的扣件展是由經濟部國際貿易局主辦、高雄市政府協辦，共吸引283家廠商、835個攤位展出。包括春雨（2012）、朝友、世豐（2065）等知名大廠參與，展場氣氛熱絡。
世豐總經理陳駿彥表示，受國際地緣政治影響，台灣扣件業面臨諸多挑戰，預期今年第2季就是谷底，接下來將穩定走進上升道路，世豐投資逾10億元的越南新廠準備就緒，可望第4季完成設備布建，未來競爭力將更上層樓。
高雄市政府官員說，台灣是世界螺絲王國，高雄登記有案的扣件業者超過900家，占全台灣約八成產值，不僅產業聚落密集，上下游產業鏈更是完整，方便國內外買主短時間內買齊所需產品，這也是展覽在高雄舉辦原因。而低碳轉型是企業必經之路，從數位轉型到淨零轉型，才能提升產品價值，形成產業鏈的伙伴轉型關係，讓企業賺大錢。
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