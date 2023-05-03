台灣國際扣件展吸引70餘國、上千買家 疫後經濟加溫

2023台灣國際扣件展3日起一連三天在高雄展覽館登場，預計有來自70餘國、上千位國際買家到場，客戶看完展覽後可立即參觀工廠、直接下單，創造高額產值。

經濟部國貿局高雄處長盧惠珠指出，扣件是台灣重要出口產業，隨著品質不斷提升，產銷同步向上成長。2018年國內螺絲扣件出口平均每公斤單價2.9美元，到2022年增長至3.8美元，同年總量達167萬公噸、約62億美元。

受疫情影響，這場睽違5年的扣件展是由經濟部國際貿易局主辦、高雄市政府協辦，共吸引283家廠商、835個攤位展出。包括春雨（2012）、朝友、世豐（2065）等知名大廠參與，展場氣氛熱絡。

世豐總經理陳駿彥表示，受國際地緣政治影響，台灣扣件業面臨諸多挑戰，預期今年第2季就是谷底，接下來將穩定走進上升道路，世豐投資逾10億元的越南新廠準備就緒，可望第4季完成設備布建，未來競爭力將更上層樓。