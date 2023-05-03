能源局點頭！離岸風電區塊開發3之1延至6月30日簽約

去年開標的第三階段第一期迄今尚未簽約。雖然經濟部能源局日前承認確實有收到業者要求延後簽約時間，但僅表示要了解是個別廠商還是通案狀況，未同意延後，但也隨即在4月28日發公文給業者，同意簽約時間延至6月30日。

對於3之1簽約時間證實延後，也勢必會影響到原訂今年底啟動的3之2招商程序。據開發商表示，迄今3之2招商規則尚未拍板，考量到這次可能會放寬開發上限，以及國產化項目也有調整，至少也需要半年備標期與總部、供應鏈及銀行團溝通。

若3之1以6月30日為限，除非隔日馬上拍板招商規則，否則根本不可能年底招標；這也將會連帶影響到後續的開標、簽約及建置都被迫調整，難以在2028年、2029年完工。

對此，經濟部能源局組長陳崇憲今（3）日表示，經過與廠商溝通了解，現在外在融資環境有些異動，因此需要更多時間來確定。另外，履約保證金須經過董事會同意才會核撥，現在了解大部分廠商董事會已會通過，但是總公司也在做最後盤點，認為屬於通案狀況，才會允許延後。

對於3之1簽約延後是不是意味3之2招商一定無法趕上今年底？陳崇憲則說，廠商希望有半年備標期，而能源局仍會朝向「年底啟動3之2招商」為原則，並在明年1月開標。