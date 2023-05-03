KPMG：全球創投投資低於600億美元、IPO活動持續低迷

KPMG安侯建業今(3)日發布最新一季《創投脈動：全球創業投資分析》報告。隨著全球市場不確定性加劇，從國內利率上升和地緣政治持續挑戰、重大經濟問題、烏俄戰爭及對全球銀行體系穩定性的擔憂，沒有地區能夠免疫於這波市場力量變化的影響。2022年第一季超過2,000億美元的全球創投總額高峰後，接下來每季度創投投資總額都持續下降，2023年第一季度全球創投總額遠低於600億美元。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師簡思娟表示，新創和企業雙雙在2023年第一季持續努力，優先考慮削減成本、提高運營效率以及裁員以減少支出。創投也收緊他們的資金，並加強對潛在投資標的的審查。替代能源和電動車產業是本季最亮眼的產業，而來自這些相關產業的公司吸引最大的大型融資交易案件，包括總部位於美國的乾淨科技新創Generate籌集8.806億美元、總部位於中國的移動科技新創Zeekr籌集7.5億美元、總部位於美國的金融科技新創Xpansiv籌集5.25億美元、總部位於中國的乾淨能源科技新創SolarSpace籌集4.42億美元和總部位於香港的乾淨能源科技新創EcoCeres籌集4億美元。

簡思娟表示，本季度pre-seed輪和A輪融資案件表現出最大的韌性，主要是創投傾向估值問題少的新創企業進行小額押注。從投資領域來看，消費零售和D2C (Direct -to-Consumer) 企業獲得投資仍然非常少，而在替代能源和綠色科技、國防、網絡安全和B2B服務可能是全球最具韌性的投資領域。由於市場仍存在很大程度的不確定性，各區域的創投持續表現出謹慎態度，因此2023年第二季的創投投資可能會維持疲弱現象。

有鑑於2023年第一季對生成式AI的強烈關注，此領域的創投投資可能會有大幅表現。長遠來看，無人機技術的關注與創投投資也可能會增加，應用領域不限於國防和物流領域，還有新興領域像是農業科技等。在過去幾年中，創投越來越願意在發展中國家進行投資，例如：南美洲、拉丁美洲和非洲等地區吸引越來越多資金。短期內，這些地區在可能不會是重點投資區域，但從長遠來看，這些地區會持續受到創投的投資關注。2023年下半年有機會在亞洲地區觀察到一些積極訊號，但由於市場的不確定性沒有盡頭，預計2023年第2季又將會是全球創投投資艱難季度。

在本季報告中，KPMG研究了本季度創投市場發展情形，並探討各種全球及區域趨勢，其中的亮點包含：

1.2023年開局全球創投充滿挑戰，隨著大型融資交易消失，主要地區的創投投資金額和交易量均出現下降現象

2023年Q1創投投資下降至570億美元，相比去年同季度超過2,000億高點相比，第一季度創投投資額破紀錄低。無數因素共同衝擊了全球創投市場，從烏克蘭戰爭的持續不斷和地緣政治不確定性，到2023年第一季全球銀行體系突然動盪引發的擔憂，還有頑固的高通脹和仍在上升的利率也帶來挑戰。

2023年Q1在美洲、歐洲和亞洲地區的創投投資都出現下降現象，主要來自於創投持續迴避大型且後期融資案件。本季度，只有一個區域吸引了超過10億美元以上的大型融資案件。在光譜的另一端，pre-Seed輪和A輪的交易活動表現出更大的韌性，在投資金額和交易案件上表現非常強勁。

2. 生成式AI成為焦點

在OpenAI發布ChatGPT引起巨大轟動之後，人們對生成式AI的興趣顯著增長。雖然這類興趣可能需要時間才能轉化為額外的投資，但對這個領域的激動之情卻非常明顯。全球大型科技巨頭特別迅速地宣布了他們自己的生成式AI產品。在2023年Q1，Google宣布將人工智慧賦能寫作功能整合至Google Workspace，而Microsoft則宣布計劃將人工智慧整合至旗下的Microsoft 365產品。生成式AI仍然是一個新興領域，適用於許多不同的行業和客戶活動。伴隨著企業尋求轉型，未來幾季很有機會看到生成式AI應用在像是客戶忠誠度、行銷自動化、後台管理和聊天機器人類型等領域案例增加。然而，由於使用生成式AI製作作品衍生的相關法律問題，生成式AI在某些面向將會受到越來越多的審查。

3.2023年Q1，替代能源新創融資金額成為每個地區最大筆的籌資案件

替代能源(包含電動車相關)是2023年Q1最熱門獲投領域，而且是每個地區最大的融資交易案件。在美洲，總部位於美國的替代能源基礎設施新創企業Generate籌集8.806億美元；在亞洲，總部位於中國的電動汽車新創企業Zeekr籌集7.5億美元；在歐洲，總部位於德國的替代能源租賃新創企業Enpal籌集2.28億美元。

由於烏克蘭戰爭和能源成本成為通貨膨脹的主要原因，創投關注替代能源領域也就不足為奇。隨著歐洲變得更加自力更生，此領域也吸引了相當多樣化的投資，在一段時間內此領域將保持強勁投資，未來創投投資會持續增加還是達到投資高原期將值得關注。

4.網路安全仍然是創投的首要關注領域

全球範圍中，2023年Q1的網絡攻擊和數據洩露相關的風險持續發展和增長，預計在未來任何時候它們都不會減弱。因此，儘管全球各地區創投市場在都經歷一些動盪狀況，但網路安全領域的關注預計將保持相當程度韌性。美國仍然完成網絡安全領域大型的新創企業融資案件；本季度，總部位於美國的雲安全新創企業Netskope和Wiz分別籌集了4.01億美元和3億美元，而一站式資安新創企業Aura籌集了2.05億美元。

5.洗牌即將到來，消費零售和房地產領域的創投投資受到重創

2023年Q1，創投持續迴避消費零售行業。鑑於高利率對房地產市場更廣泛的影響，房地產行業也受到打擊。如果創投的資金將集中在其他領域，面臨重創的產業將可能會看到傳統企業和新創企業都出現倒閉現象，或者是在投資者的壓力下出售以避免倒閉。有鑑於過去幾年強勁的融資環境，現在的市場震盪將進行汰弱留強篩選出倖存者，各地區受到重創的行業中，只有最優秀的公司能夠渡過難關，而其他公司則面臨市場淘汰。

6.IPO活動可能持續低迷至2023年底，但中國及香港市場可能會是個例外

IPO活動在2023年第一季仍然低迷，幾乎沒有跡象表明未來幾個月內會重新活躍。從投資者情緒來看，特別是美洲和歐洲的投資表明，IPO活動可能在2023年後期才比較有機會重啟，或者可能延後到2024年才會復甦。然而，中國和香港可能會是例外，有鑑於他們在全球的特殊地位，儘管2023年第一季這兩個地區的IPO活動均有所下降，但有一些現象表明這兩個地區的監管變化有機會引起新的興趣。隨著香港聯交所新的《上市規則》第18C章規則調整，使得專注於下一代科技、先進硬體和軟體、新能源解決方案和農業科技的企業。