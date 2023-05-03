經濟能否保二？景氣V型、U型、L型？國發會主委給答案了

國內景氣持續低迷，國發會景氣燈號已經亮出第五個藍燈，立委關心今年經濟成長率能否保二？國發會主委龔明鑫坦承，進出口的確比想像不好，希望特別預算可以發揮效益「保二」，「保二是挑戰」，但不可能發生負成長。他說，存貨去化原本認為到年中，但現在可能延後，第三季景氣才會比較好，今年景氣復甦比較像U型。

立法院經濟委員會今天處理國發會預算解凍案，多位立委對近日各項經濟數據發布結果表達憂心，立委呂玉玲指出，主計總處下修今年全年經濟成長率2.12%，中經院也預估2.01%，下修0.71個百分點，IMF四月也下修台灣今年經濟成長率為2.1%，到底今年能否保二？下半年景氣是否可能復甦？

龔明鑫表示，進出口表現的確比想像不好，所以要加強內需，因此消費與投資最重要，其中政府公共建執行率至少95%以上，保二是挑戰，要努力。對於有立委擔心今年經濟負成長？龔明鑫表示不會發生。

他說，目前出口沒那麼好，PMI製造業指數原本曾超過50，後來又降下來，大既要等到第三季才會比較好；他說，原本希望存貨可在年中，現在也許會延後一至二個月。

立委李貴敏質詢，今年第一季經濟成長率-3.02%，如果要保二，必須第二、三、四季非常好才可能，到底景氣何時落底？主委過去指第二季落底，是否要更正？

龔明鑫表示，景氣反彈的確延後，如果特別預算可以發揮效應，希望可以保二。

李貴敏又問，今年景氣復甦有人說是V型反彈，也有學者說能U型就不錯，還有人認為是L型?主委怎麼看？龔明鑫表示，比較像U型，第二季應該還沒有很好，第三季存貨差不多，第三季才會比較好。李貴敏回應，但產業界很多法說會都不認為第二季，到時可以用事實驗證。

呂玉玲質詢，最近大陸對台灣提出貿易壁壘調查，未來會不會影響到ECFA？龔明鑫表示，目前還沒發生ECFA議題，至於貿易壁壘調查，可能在WTO協商。

呂玉玲追問，一旦取消ECFA，對台灣出口是否會有很大影響？龔明鑫表示，台灣目前出口到大陸，比較多是半導IC等產業比較多，這些不在ECFA範圍。