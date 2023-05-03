看不到復甦跡象 3月製造業景氣燈號轉為代表衰退藍燈

國內製造業因終端需求不振，廠商持續進行庫存調整，且去年比較基期偏高，進出口、製造業生產指數及外銷訂單指標年減幅擴大，國內製造業廠商看好當月景氣表現的廠商比例雖高於看壞者，但看好未來半年景氣比例減幅高於看壞者增加幅度，整體製造業景氣信號值減少0.56分至10.41分，燈號再度轉為代表景氣衰退的藍燈，顯示國內製造業景氣仍處低迷。

台經院表示，歐美日製造業PMI指標仍持續下滑，加上中國3月製造業PMI指數不如2月，除了顯示各國製造業仍處於低迷，中國產銷活動亦待回溫。國內製造業因終端需求不振，廠商持續進行庫存調整，以及去年比較基期偏高的影響下，進出口、製造業生產指數及外銷訂單指標年減幅擴大，影響需求面及售價面等指標表現。股市雖受美歐銀行業風險事件出現震盪。

調查顯示，製造業廠商看好當月景氣表現的廠商比例雖高於看壞者，看好未來半年景氣廠商比例減幅高於看壞者增加幅度，經營環境面指標出現微幅下滑。整體製造業景氣信號值由112年2月修正後之10.97分，減少0.56分至3月之10.41分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為代表景氣衰退的藍燈。

細部產業來看，在電腦、電子產品及光學製品業方面，雖受惠於伺服器、網通設備等雲端資料服務需求成長，惟儲存媒體、電腦零組件等消費性電子產品需求續呈疲弱，外銷訂單、出口等指標年減幅皆為雙位數，加上基期偏高，影響需求面及原物料投入面等指標表現，3月本產業景氣燈號由2月代表低迷的黃藍燈轉為代表衰退的藍燈。在機械設備業方面，全球經濟放緩，影響業者投資意願，生產指數、出口及外銷訂單等指標年減幅皆逾2成，3月產業景氣燈號出現連續第5個月維持代表低迷的黃藍燈。

台經院指出，國內製造業雖因國際油價下跌，成本及原物投入面指標表現轉佳，但廠商持續去化庫存及基期偏高，出口、外銷訂單及生產指數等數據減幅明顯較2月份擴大，台經院製造業景氣信號值本(3)月減至10.41分。

展望未來，因歐美央行升息，引發部分銀行發生危機事件看似已解決，但銀行客戶和投資者仍感到不安，銀行可能再度出現擠兌，發生資本外流和倒閉，進而導致金融市場波動加劇，延緩各國經濟復甦腳步。中國雖將2023年經濟成長政策目標訂為5%左右，表示在外需放緩，加上高科技受制美國管制，境內地方金融、債務及房地產等問題將制約消費活動恢復速度，經濟復復甦力道仍具高度不確定性。占台灣出口約4成的半導體業，雖在5G、AI、電動車等新興產業發展扮演重要角色，然全球庫存過多已影響近期表現，產業去化庫存速度將牽動台灣製造業表現，仍須觀察其未來變化情形。