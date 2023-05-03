快訊

NBA文字直播／勇湖大戰新篇章 誰能搶下第一戰勝利？

代理師憂愁／頂大博士成免洗筷教師 月薪一直困在4萬多是誰的錯？

三義龍騰斷橋加固變這樣！鋼構挨批突兀 苗栗文觀局曝處理方式

朱澤民：台灣沒有停滯性通膨危機 出口回溫最快等第三季

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

主計長朱澤民今日上午在財委會回應國民黨籍立委林德福質詢時強調，台灣現階段沒有停滯性通膨（物價持續上漲，但經濟沒有上升）問題，現在國內物價上漲控制在一定範圍，在2%上下，目前經濟成長大約2%上下；此外，台灣對全球的出口量，只有20%在美國市場，但也會在歐洲，東南亞其他市場分散。至於出口的緩步回溫，朱澤民認為最快要第三季，不會等到明年這麼久，中國大陸預期今年經濟有5.3%，兩岸貿易對台灣出口也有幫助。

林德福再問，央行前副總裁陳南光說有停滯性通膨問題，朱澤民回應，大宗物資已有價格向下的趨勢，黃豆、小麥、玉米等糧食，因為黑海港口可出口，所以價格已下降20%左右，沒像以前這麼壞。而第一季GDP，-3.02%是14年來的最低，朱澤民備詢時坦言，的確下跌幅超過預期，至於「外冷內溫」的情況，何時能結束「外冷」？朱澤民表示，外冷要多久才會回溫，這要看存貨的去化。

朱澤民回應立委吳秉叡質詢時亦說明，經濟成長率下修至-3.02%，是因為出口較原先預期少了1000億台幣，存貨去化也少了400多億，這二部分就佔GDP的0.5%左右；對於林德福詢問是否景氣已到谷底？朱澤民表示，這要由國發會判斷，雖台灣內需民間消費是6%的成長，但現在問題在於出口衰退及存貨去化兩大問題，要看國際間貿易往來何時回復正常，就目前情況來看，仍可保二，但要看出口的情況。

朱澤民 林德福 通膨

延伸閱讀

為「死人骨頭」薛瑞元舌戰藍委 林為洲問：我是「死人」還是「骨頭」

影／吳欣盈力推主權基金 夫婿雷諾現身立院打氣

影／萬物齊漲 國民黨團質疑蔡政府官員活在「平行時空」

批活在平行時空 徐巧芯點名朱澤民、陳吉仲是漲價元凶

相關新聞

超級軍工周報到 台鏈聚光

超級軍工周報到，美方軍事代表團本周訪台重要行程之一「台美國防產業合作論壇」今（3）日登場，台美軍事技術合作受矚目，包括無...

朱澤民：台灣沒有停滯性通膨危機 出口回溫最快等第三季

主計長朱澤民今日上午在財委會回應國民黨籍立委林德福質詢時強調，台灣現階段沒有停滯性通膨（物價持續上漲，但經濟沒有上升）問...

鄧振中赴USTR拜會 關切台美21世紀貿易倡議進展

行政院政務委員鄧振中與駐美代表蕭美琴2日赴美國貿易代表署（USTR）拜會美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi...

丁學文專欄／疫後資本主義的轉型 南韓比台灣更早領悟？

3月中，美國私募股權基金Silver Lake領軍的投資人同意收購思愛普旗下市場調查軟體公司Qualtrics，這是今年迄今規模最大的收購案。上週末，英國晶片設計公司Arm證實已向美國監管機構遞交上市文件，今年最大規模的IPO橫空出世。 同時間，歐盟執委會表示，美國晶片商Broadcom提議的610億美元收購雲端運算軟體公司VMware正式遭到否決，這個史上第三大併購案在疫情過後胎死腹中。

與美電動車新創陷投資糾紛 凸顯鴻海造車夢的三個難題

電動車龍頭（Tesla）執行長馬斯克曾表示，電動車產業最難實現的，就是「量產」及「獲利」。他聲稱，過去100年來，全球誕生無數家汽車及電動車新創公司，只有特斯拉成功克服這兩道難關。 鴻海董事長劉揚偉日前對外宣示，鴻海2025年要在全球電動車市場拿下5％市占率。他計畫本月前往美國，不料如今傳出鴻海與美國電動車新創Lordstown Motors Corp.（LMC）的糾紛。

泰山焦土戰／泰山投資一波波是否違反公司治理？ 專家這樣看

泰山經營權之爭紛擾不斷，市場派龍邦將在本月底舉行股東臨時會全面改選董事，但持續指控公司派在這段時間的種種作為有違公司治理，且是本業以外的投資。一名不願具名的會計師表示，在處分全家股份獲得大筆現金後，泰山公司的一連串舉動，的確很難讓人相信泰山意在專注本業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦