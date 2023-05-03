朱澤民：台灣沒有停滯性通膨危機 出口回溫最快等第三季

主計長朱澤民今日上午在財委會回應國民黨籍立委林德福質詢時強調，台灣現階段沒有停滯性通膨（物價持續上漲，但經濟沒有上升）問題，現在國內物價上漲控制在一定範圍，在2%上下，目前經濟成長大約2%上下；此外，台灣對全球的出口量，只有20%在美國市場，但也會在歐洲，東南亞其他市場分散。至於出口的緩步回溫，朱澤民認為最快要第三季，不會等到明年這麼久，中國大陸預期今年經濟有5.3%，兩岸貿易對台灣出口也有幫助。

林德福再問，央行前副總裁陳南光說有停滯性通膨問題，朱澤民回應，大宗物資已有價格向下的趨勢，黃豆、小麥、玉米等糧食，因為黑海港口可出口，所以價格已下降20%左右，沒像以前這麼壞。而第一季GDP，-3.02%是14年來的最低，朱澤民備詢時坦言，的確下跌幅超過預期，至於「外冷內溫」的情況，何時能結束「外冷」？朱澤民表示，外冷要多久才會回溫，這要看存貨的去化。

朱澤民回應立委吳秉叡質詢時亦說明，經濟成長率下修至-3.02%，是因為出口較原先預期少了1000億台幣，存貨去化也少了400多億，這二部分就佔GDP的0.5%左右；對於林德福詢問是否景氣已到谷底？朱澤民表示，這要由國發會判斷，雖台灣內需民間消費是6%的成長，但現在問題在於出口衰退及存貨去化兩大問題，要看國際間貿易往來何時回復正常，就目前情況來看，仍可保二，但要看出口的情況。