世界先進董座方略兼策略長 尉濟時接任總經理
世界先進（5347）今（3）日將召開法說會，公司宣布董事會於5月2日通過經理人異動案，由營運長尉濟時接任總經理職務，董事長暨總經理方略職務調整為董事長暨策略長。
尉濟時於美國賓州大學電機工程研究所取得博士學位，並於2021年10月加入世界先進公司擔任營運長，協助推升公司營運與發展，並取得良好成果。加入世界先進公司之前，尉濟時曾任職於國際半導體企業，累積超過30年的豐富產業經驗，負責包括生產營運、業務開發及行銷等相關業務，並擔任營運管理高階主管職位。世界先進指出，尉濟時總經理將持續為公司的生產、業務開發、技術開發及行政與資訊之整合與管理面向做出貢獻。
原董事長暨總經理方略自5月2日起職務調整為董事長暨策略長，將帶領董事會，持續強化公司治理，督導、規劃公司的整體營運方針及長期發展策略，並指導經營團隊之營運決策與業務執行；致力為股東、員工、客戶、供應商、社會等利害關係人創造價值，達成永續經營的目標。
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