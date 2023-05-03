鄧振中赴USTR拜會 關切台美21世紀貿易倡議進展

行政院政務委員鄧振中與駐美代表蕭美琴2日赴美國貿易代表署（USTR）拜會美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi），鄧振中會後表示，雙方官員都滿意台美21世紀貿易倡議的目前談判進展，會中討論下一步如何進行；但並未觸及何時簽署第一階段協議或者啟動第二階段談判。

鄧振中一行在2日下午4時過後進入USTR，5時許離開，鄧振中說，台美雙方均正面看待貿易倡議，目前結構沒問題，後續有些行政手續，以及對國內的溝通還要時間，若確定要簽署第一階段協議時會宣布。

鄧振中對會談氣氛抱持正面看法，但並未透露台美21世紀貿易倡議何時會有下一步進展；他只談到未來與USTR就貿易倡議開會，可能會採視訊和實體會議交互進行。