鄧振中赴USTR拜會 關切台美21世紀貿易倡議進展
行政院政務委員鄧振中與駐美代表蕭美琴2日赴美國貿易代表署（USTR）拜會美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi），鄧振中會後表示，雙方官員都滿意台美21世紀貿易倡議的目前談判進展，會中討論下一步如何進行；但並未觸及何時簽署第一階段協議或者啟動第二階段談判。
鄧振中一行在2日下午4時過後進入USTR，5時許離開，鄧振中說，台美雙方均正面看待貿易倡議，目前結構沒問題，後續有些行政手續，以及對國內的溝通還要時間，若確定要簽署第一階段協議時會宣布。
鄧振中對會談氣氛抱持正面看法，但並未透露台美21世紀貿易倡議何時會有下一步進展；他只談到未來與USTR就貿易倡議開會，可能會採視訊和實體會議交互進行。
台美21世紀貿易倡議自去年6月宣布成立以來，備受外界關注；根據USTR新聞稿，雙方去年11月在紐約舉行「概念性討論」（conceptual discussions），今年1月舉行「談判回合」（negotiating round）會議，雙方在11個議題中的4個達成共識，分別為貿易便利化、反貪汙、中小企業和執行監管。
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