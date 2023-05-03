詹文男 X 許士軍 台灣產業的轉型與突破

『數位轉型學院』的『向大師致敬』單元，本周請來管理大師、教授許士軍。許士軍接受『數位轉型學院』詹文男院長的訪問，首先從「台灣企業跟產業面臨現在最大的挑戰是什麼?」開始聊起。就許士軍的觀察，經營企業最基本的一個認識，就是要隨著環境而調整轉型、蛻化。企業能不能夠存在、發展，就要看它能不能夠配合環境改變與調整。

許士軍可以說是管理大師中的大師，國寶級的教授。台大經濟系、政大政治研究所、美國密西根大學MBA及管理博士學位，經濟政治、產業企管都有著墨，他的研究不管是深度、廣度都是備受社會推崇。許教授不但學問淵博、謙沖為懷、待人和善，現年雖已88歲，但仍持續「教書」，「讀書」及「寫書」，著作有十餘本，許多有名的教授、企業家都是他的學生，在杏壇上造福學子無數。

訪談中提到，台灣企業目前主要面臨的挑戰，不是企業本身的問題，而是環境變了。環境變化有很多方面，第一個是國際化的問題，要關心地緣政治趨勢；第二個是高齡少子，對財政的衝擊，福利消耗；第三個是接班人如何配合環境改變的問題，兩代人的知識代溝如何取得共識。

過去在台灣都說『愛拚才會贏』，強調的是效率、是投入，現在是另外一個新的層次，比如說過去強調供應鏈、產業鏈，這是個直線的觀念，從上游中游到下游。今天因為數位化，我們利用cyber space (網路空間)，跳脫了原來的空間觀念，可以思考更廣闊的business model，model可以多面向、多層次的，跳脫政治的局限性和地域的有限性。

過去台灣企業比較重視短期，但未來應有中長期的思考，也需要有願景。但願景並非現在的延長，而是需要一個長期的考慮、研發，還有人才的培育等等。要突破台灣現狀，一定要考慮的比較深、比較遠，然後倒回來才能夠產生一些突破的新想法。

而我們在思考轉型過程當中，老闆應該具備什麼樣的觀念轉變，才有機會讓創新跟轉型可以成功？過去我們強調的是分工努力，但現在面臨的議題是整合。如何思考整合的問題呢?一個是思維，另外一個是彈性。制度化讓組織沒有彈性，企業組織應改變它的層級結構，讓新組織可以靈活的處理各種事物，增加效率。

在科技裡面現在也有一個大的趨勢，希望有一種人幫忙做search，然後再來整合。整合就是尋找最好的、最適合的東西，加以運用。公司改革善用『尋找、選擇、整合、運用』，讓SOP彈性化，破除各人自掃門前雪的陋習，一個人可以cover很多事，突顯當責文化的重要性。稻盛和夫有一個變形蟲組織，就是讓每一個很小的組織負責P&L (profit and loss，盈虧) ，主其事者自負盈虧就可以從中得到成就感。

面對企業接棒，兩代間的知識隔閡，我們一直跳脫不出傳統文化的制約。華人的第一代都是要負責任到死為止，他們常常對子女說，將來就是你的天下，但心裡面還是放不下。日本人的家長他們是真的退休在家裡，我們沒有。面對網路時代，公司要養成容許錯誤、容忍錯誤的氛圍跟文化，這樣才有機會突破跟創新。把錯誤當成學習的機會，可以學習到什麼，在未來的真正實施的時候改善，其實是蠻重要的。