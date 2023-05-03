鄧振中率團訪美 拜會USTR

中華民國行政院政務委員鄧振中一日率企業團訪問美國，參加美國商務部主辦的「選擇美國」（Select USA）投資峰會，鄧振中二日將赴美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）拜會美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi），但此行不會簽署台美廿一世紀貿易倡議的初步協議，而是討論下一步。

鄧振中表示，行政院經貿談判辦公室和ＵＳＴＲ談的台美廿一世紀貿易倡議進展良好，但還不到簽署協議階段；他二日拜會時，打算跟美方官員整理到目前為止的進度，討論下一步並交換意見。

台美廿一世紀貿易倡議自去年六月宣布成立，備受外界關注；據ＵＳＴＲ新聞稿，雙方去年十一月在紐約舉行「概念性討論」（conceptual discussions），今年一月舉行「談判回合」（negotiating round）會議，雙方在十一個議題中的四個達共識，分別為貿易便利化、反貪汙、中小企業和執行監管。