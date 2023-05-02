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環保署：產業應落實自主管理 改善污染防制設備

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

為有效遏止環保犯罪或違法行為發生，環保署持續精進環境執法策略及方法，透過跨領域結盟環保、警察、檢察、調查及稅務等機關共同查獲多起集團跨縣市環保犯罪案件；近年積極推動產業自主管理，引導業者主動遵法，灌輸做好污染防制也是在賺錢的觀念，共同提升環境品質。

環保署表示，過去執法經驗發現，業者違規情況主要分兩類，有明知違法卻心存僥倖故意者，也有因不熟悉環保法規而觸法的情況，為引導業者自我檢視並加強宣導遵法的重要性，環保署於去年10月邀集中部地區使用有機溶劑製程業者參加「產業自主管理與污染預防宣導說明會」，會中分享環保機關近幾年稽查常見違法樣態與裁罰規定，並邀請曾經重大違規受罰，且已完成改善之業者，以自身經驗分享空污防制設備改善與心態轉變，該業者從源頭原料減少揮發性有機物含量並升級空污防制設備，大幅降低空氣污染物排放量，每年節省超過九成空污費支出，在積極投入污染改善後，客戶更具信心，有效提升產業形象與實質效益，獲得與會產業代表一致認同。

為持續推廣污染預防及自主管理的重要性，環保署在今年3月擴大邀請產生廢塑膠、廢溶劑、廢木材及廢污泥等事業廢棄物業者，分別於北、中、南辦理四場法規宣導說明會，除分享近年常見非法棄置事業廢棄物案件之違規樣態、發生原因及相關法規外，也邀請國內半導體龍頭廠商、廢棄物清運處理上市公司分享廢棄物清運處理流向追蹤的管理經驗，鼓勵更多業者從源頭做好自主管理，減少非法棄置案件發生。

提升企業社會責任是目前社會潮流，環保署呼籲業者轉變心態，拋開過去投資防制設備是賠錢的迷思，主動做好自主管理、改善污染防制設備，及提升事業守法遵法的意識。

環保署表示，一旦產業界形成自動自發推動自主改善環境污染意識形成，不僅環保機關無須再頻繁稽查，業者可安心經營事業，而且環境品質也能獲得「面」的提升，環保署盼望企業將污染防治（制）融入公司治理體系，共同為臺灣環境保護及永續發展而努力。

環保 廢棄物 空污

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