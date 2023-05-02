立院三讀通過！農委會將公告禁止輸出入種苗 違者刑責侍候

立法院今(2)日三讀通過「植物品種及種苗法」第51條、第53條之1及第55條條文修正草案，農委會表示，此修正案可防範優良品種遭非法外流或回銷國內，侵害我國農業經濟安全及國家利益。

農委會表示，這次修法增訂禁止輸出入條款、刑責入法，並提高限制輸出入之罰鍰，有助防範優良品種遭非法外流或回銷國內，侵害我國農業經濟安全及國家利益。

農委會說明，這次三大修法重點，分別為：一、增訂中央主管機關得公告禁止輸出入種苗、種苗之收穫物或其直接加工物；第二、刑責入法，違反禁止輸出入公告者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣60萬元以上300萬元以下罰金，違法之物沒收，並設有法人併罰規定。

第三、提高違反限制輸出入公告之罰鍰為新臺幣50萬元以上250萬元以下，並賦予沒入之執法彈性。農委會籲請大家攜手守護臺灣農業，切勿短視近利、以身試法。

農委會強調，種苗是我國農業競爭力之根本，絕不容臺灣優勢種苗遭非法外流。為有效管制，農委會經盤點目前亟需管制品項，對應個案，研擬依法公告限制、禁止之類別、管制條件及樣態，將據以邀集有關機關、產業團體等單位議定公告品項，並與邊境管理機關合作落實查察管制，於邊境、產業界加強宣導，期能維護我國農業競爭力、永續農產業發展。