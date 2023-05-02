聯邦快遞恢復國際經濟®快遞服務提升國際遞送能力

聯邦快遞集團旗下的附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞，宣布提升其國際快遞服務，以滿足亞太地區客戶對可靠、多樣化服務日益成長的需求。

聯邦快遞國際經濟®快遞服務於2023年5月2日起恢復，連結亞太地區和全球170個市場。在亞太地區範圍內，該服務通常能在2-5個工作日內將貨件送達；目的地為歐洲和美國的主要市場的貨件則將在4-5個工作日內送達。聯邦快遞國際經濟®快遞服務的恢復，為想要運送較重或非緊急貨件的客戶提供兼具可靠性的限時運輸服務。

同時，聯邦快遞還將進一步縮短聯邦快遞國際優先快遞服務®在特定航線的運輸時間。客戶可以透過該服務運送重要且緊急的貨件，並享受在1-2個工作日內將貨件送達全球主要市場和地區的遞送保證。這些升級的快遞服務均包括聯邦快遞的上門收件及清關服務。

聯邦快遞亞太、中東和非洲地區市場行銷和客戶體驗高級副總裁Salil Chari表示：「隨著供應鏈限制開始緩解，我們正在調整服務，以便為客戶提供更多類型的運輸解決方案。很多企業，尤其是中小企業，仍在應對充滿挑戰的經濟環境，並在尋找能夠提高效率的方法，以幫助他們提高利潤。由於並非所有貨件都需要在次日送達，限時遞送服務正合我們的客戶所需，而聯邦快遞國際經濟®快遞服務的恢復意味著客戶將有更多選擇，可以選擇為業務帶來最大價值的服務。」

瀏覽聯邦快遞運輸服務網站，進一步瞭解聯邦快遞全部服務組合以及相應的費率和運輸時間：https://www.fedex.com/zh-tw/shipping.html