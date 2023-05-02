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首季經濟成長率負3.02% 民眾黨團批政府：問題在出口

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「出口疲軟GDP衰退，政府別再報喜不報憂！」記者會。記者邱德祥／攝影
台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「出口疲軟GDP衰退，政府別再報喜不報憂！」記者會。記者邱德祥／攝影

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天表示，主計總處下修今年第一季經濟成長率預估為負3.02% ，經濟成長率大幅下修的主因，就是出口表現不如預期，政府應該加強扶植中小企業、協助傳統產業升級，並且研擬適度調降關稅，拓展海外市場突破出口困境。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「出口疲軟GDP衰退，政府別再報喜不報憂！」記者會，邱臣遠指出，主計總處在4月底下修今年第一季經濟成長率預估為負3.02%，恐怕創下2009年第3季以來的新低，甚至比2月預估的負1.2%還低。

邱臣遠說，主計總處下修經濟成長率，連帶導致2023年GDP預估降至1.67%，政府經常推託台灣經濟表現不佳是受國際情勢影響，然而對比美國、韓國與新加坡近4季的經濟成長率，台灣的經濟表現特別糟糕，政府顯然不能完全怪罪國際情勢。

邱臣遠指出，行政院長陳建仁希望國人拿6000元振興內需，顯然是對經濟成長不了解；因為根據主計總處資料顯示，經濟成長率大幅下修主因是出口表現不如預期，商品及服務輸出負成長10.86％，而政府所關注的內需消費反而成長6.6%，令人質疑是報喜不報憂，企圖以好的數據掩蓋壞的數據。

邱臣遠直言，台灣的出口訂單年年減少，去年11月出口衰退13.1%，是7年來新低，政府應該扶植中小企業，鼓勵具高度競爭力的傳產進行產業升級、基礎工業數位轉型等，以利拓展外銷並創造就業機會，同時推動貿易多元化，爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及加速21世紀台美貿易倡議談判，避免過度依賴單一市場。

民眾黨立委陳琬惠說，主計總處預測2023年的CPI為2.16%，較上次預測值上修0.3%，導致物價上漲的原因包含房租上漲趨勢，目前台灣中等、低收入家庭合計佔所有家庭約8成，面對物價、住居支出上漲尤為敏感。

陳琬惠指出，政府面對通膨壓力，過往平抑物價的措施包括限價、補貼與干預市場機制等，但是對經濟和市場帶來的長期副作用正在持續發酵，政府限制價格上漲必然影響市場供需，導致生產商減少生產，進而引發商品短缺、黑市等情形，農委會企圖控制蛋價，就是最標準的錯誤示範。

經濟成長率 物價

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