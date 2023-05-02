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美25家軍工企業訪台 鄭文燦：不是來賣武器的

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭文燦。(本報資料照片)
行政院副院長鄭文燦。(本報資料照片)

美國約25家國防產業與美台商會所組成的代表團五月初訪問台灣，預定3日出席「台美國防產業合作論壇」，對此，行政院副院長鄭文燦今（2）日指出，這25家軍工企業來台並非來賣武器，而是選擇合作供應商，台灣也要爭取航太工業商機。

鄭文燦今日前往視察第三航站區主體航廈土建工程時被問及，美國25家軍火商訪台，將拜會航太產業及中科院，並出席台美國防產業合作論壇，未來將在哪方面合作？是否會擔心被攻擊成要把台灣變成彈藥庫？

鄭文燦表示，這25家軍工企業來到台灣，不是來賣武器的，他們是來選擇合作的供應廠商。他強調，台灣具有很好的製造基礎，過去也提供非常多零組件，所以這次是來選商跟尋商，他認為台灣也要爭取航太工業的商機，這一次的參訪應該會有很好的收穫，所以這部分的媒體報導是錯誤的，它並沒有來賣武器。

美國 航太 鄭文燦

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