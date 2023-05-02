快訊

全國學生美術比賽第一名遭爆抄襲 校方回覆了

影／「行人地獄」路人發怒 OL走斑馬線見轎車不禮讓竟踹車

台積電指漲電價衝擊獲利 台電炸鍋：獲補助應多繳稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟衰退擴大 立委：應降關稅、漲薪水

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨2日召開記者會，呼籲政府降關稅、提升產業效率與制定《最低工資法》。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨2日召開記者會，呼籲政府降關稅、提升產業效率與制定《最低工資法》。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「今年經濟成長無法保2，蔡政府應該降關稅，強化出口競爭力！」民眾黨立委邱臣遠2日表示，主計總處已下調今年經濟成長至1.67%，蔡政府應透過降關稅等措施，增加與CPTPP會員國貿易互動，以有利出口成長。同黨立委陳琬惠也呼籲政府應協助產業升級而非平抑物價，黨團副主任楊寶禎則敦促蔡政府制定《最低工資法》。

降關稅爭取CPTPP

邱臣遠表示，主計總處將今年第一季經濟成長下調至負3.02%，比原本下跌2%還嚴重，原因就是因為我國出口衰退比想像中嚴重，政府對此往往以國際情勢為藉口，但中國、美國、韓國與新加坡等國的經濟成長率都比台灣好，明顯打臉政府說詞，他呼籲政府要適度調降關稅，增加與CPTPP會員國貿易互動，以利出口成長。

邱臣遠說，我國關稅佔稅收3.4%，遠高於日、韓等會員國，但若我國未來想要爭取進入CPTPP，適當下調關稅是必要措施，與他國增加多邊或單邊貿易互動，才有機會減少對中貿易依賴。另外，也要協助中小企業開拓海外市場，輔導進行產業轉型，才能恢復強化中小企業出口競爭力。

加強輔導企業創新

陳琬惠則說，台灣連續20個月通膨指數CPI都超過2%，物價持續上漲加上民眾預期心理，恐讓通膨更嚴重，但目前政府的平抑物價措施效果並不好，最明顯就是雞蛋，若持續推動抑價政策，恐破壞市場均衡，商品短缺、黑市問題層出不窮。

陳琬惠擔心，政府干預市場機制，恐降低市場競爭，企業失去改進產品與服務的動力，因此建議要輔導企業提高生產效率，引導企業與科技創新，否則以經濟學的邊境效應來看，平抑物價的政策效果只會愈來愈差。

應速制訂最低工資法

楊寶禎直言，蔡政府雖透過普發6千、漲基本工資至26400元想要提升內需消費，但我國實質經常性薪資近來年減0.34%，已創下10年同期最大減幅，通膨將薪水吃掉，少子化、低薪等問題還是嚴重。她建議蔡政府，應儘速制定《最低工資法》，還有透過《中小企業發展條例》鼓勵企業加薪。

【更多精采內容，詳見

關稅 物價 CPTPP

延伸閱讀

籲開放陸客拚台灣觀光 藍委：正視業者困境

好市多A肝莓果風暴 立委要求消保會協助民眾集體求償

陳揆撥補勞保年金 立委：應提改革時程

台中有3選區立委人選難產 議員質詢是否參選？王育敏連回：沒有

相關新聞

沃旭蓋新風場 聯貸逾600億

離岸風電大廠沃旭能源打造彰化大西北風場，將引進新股東。知情人士透露，沃旭能源委託中國信託擔任財顧，將購買新風場的機器設備...

新聞眼／離岸風電聯貸案 銀行團怕怕

政府二○一六年開始推動離岸風電政策，公民營銀行相繼捧上資金「共襄盛舉」，幾年下來，併聯發電的進度多半落後，且在融資上有愈...

國發會主委龔明鑫彭博專訪 兩因素促台商加速轉離大陸

國發會主委龔明鑫日前接受彭博訪問時表示，業者基於科技安全和疫情相關的干擾，正紛紛將更多生產轉移到中國大陸以外的地區。

財富自由理財網紅 重返職場原因曝光

自號「理財武士」（Financial Samurai）、在部落格及各大媒體撰寫多篇文章教人如何財富自由的多根（Sam Dogen），打算回去職場上班了。

三大退休基金Q1賺2,709億 收益率逾4%

隨著國際金融市場行情回升，三大主要政府退休基金，包括勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金等，今年1到3月累計...

經長：Q2未見景氣反彈訊號

主計總處4月28日下修今年第1季經濟成長率年減3.02％，創2009年第3季以來新低。經濟部長王美花昨（1）日在立法院經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦