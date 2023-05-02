經濟衰退擴大 立委：應降關稅、漲薪水

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「今年經濟成長無法保2，蔡政府應該降關稅，強化出口競爭力！」民眾黨立委邱臣遠2日表示，主計總處已下調今年經濟成長至1.67%，蔡政府應透過降關稅等措施，增加與CPTPP會員國貿易互動，以有利出口成長。同黨立委陳琬惠也呼籲政府應協助產業升級而非平抑物價，黨團副主任楊寶禎則敦促蔡政府制定《最低工資法》。

降關稅爭取CPTPP

邱臣遠表示，主計總處將今年第一季經濟成長下調至負3.02%，比原本下跌2%還嚴重，原因就是因為我國出口衰退比想像中嚴重，政府對此往往以國際情勢為藉口，但中國、美國、韓國與新加坡等國的經濟成長率都比台灣好，明顯打臉政府說詞，他呼籲政府要適度調降關稅，增加與CPTPP會員國貿易互動，以利出口成長。

邱臣遠說，我國關稅佔稅收3.4%，遠高於日、韓等會員國，但若我國未來想要爭取進入CPTPP，適當下調關稅是必要措施，與他國增加多邊或單邊貿易互動，才有機會減少對中貿易依賴。另外，也要協助中小企業開拓海外市場，輔導進行產業轉型，才能恢復強化中小企業出口競爭力。

加強輔導企業創新

陳琬惠則說，台灣連續20個月通膨指數CPI都超過2%，物價持續上漲加上民眾預期心理，恐讓通膨更嚴重，但目前政府的平抑物價措施效果並不好，最明顯就是雞蛋，若持續推動抑價政策，恐破壞市場均衡，商品短缺、黑市問題層出不窮。

陳琬惠擔心，政府干預市場機制，恐降低市場競爭，企業失去改進產品與服務的動力，因此建議要輔導企業提高生產效率，引導企業與科技創新，否則以經濟學的邊境效應來看，平抑物價的政策效果只會愈來愈差。

應速制訂最低工資法

楊寶禎直言，蔡政府雖透過普發6千、漲基本工資至26400元想要提升內需消費，但我國實質經常性薪資近來年減0.34%，已創下10年同期最大減幅，通膨將薪水吃掉，少子化、低薪等問題還是嚴重。她建議蔡政府，應儘速制定《最低工資法》，還有透過《中小企業發展條例》鼓勵企業加薪。

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