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新聞眼／離岸風電聯貸案 銀行團怕怕

聯合報／ 本報記者朱漢崙
台中港離岸風電運維基地圖。圖／台灣港務港勤公司提供
台中港離岸風電運維基地圖。圖／台灣港務港勤公司提供

政府二○一六年開始推動離岸風電政策，公民營銀行相繼捧上資金「共襄盛舉」，幾年下來，併聯發電的進度多半落後，且在融資上有愈來愈多問題浮上檯面，使股東和銀行團爭議頻傳，同時聯貸案的籌組時間愈拖愈長，這些問題主要有兩大面向，一是擔保性不足，二是大股東「跳船」問題嚴重。

以擔保性來看，據指出，與台灣在離岸風電領域合作最密切、也最常被借鏡的北歐，「現在對台灣的輸出保證額度已用完了」。因為各國對其他國家的輸出保證額度都設有上限，台灣這幾年風場融資十分頻繁，很快把保證額度用滿。

知情人士也說，像海龍風電聯貸案，近來也表明要轉往加拿大、日本、新加坡這些海龍大股東的母國，爭取信保機構能給予輸出保證，但成果仍是未定數，擔保性的問題始終是銀行的隱憂。

離岸風電的專案融資的確有其商機，國內以中信、國泰兩大民營銀行最積極布建相關業務，除了對外雇來專業團隊，原先在國泰世華銀行作為海龍聯貸案財顧的團隊成員，也被中信銀挖角出任沃旭新聯貸案的財顧人員，可見銀行看好這塊新市場的商機；不過，海龍的聯貸案去年七月開始募集，時隔近一年仍無法籌組成案，也可看出儘管商機可期，但風險也不小，讓銀行有顧慮。

另一個問題則是離岸風場大股東頻繁「跳船」或轉賣股權。從上緯新能源出售股權給美商Stonepeak、達德將允能風場百分之廿三權益賣給法國道達爾石油集團等，到今年二月日商捷熱宣布將四成四的海鼎風場計畫股權賣給道達爾。這些發展衝擊國銀支持離岸風電聯貸案的信心，也需要政府強化「把關者」的角色，否則台灣離岸風電尚未收產業發展實體之效，台灣恐先成為外資炒作離岸風電題材的「投機市場」。

台灣的離岸風場是處女新生地，股東之間的轉手往往有「暴利」可圖，愈早進場的股東獲利愈高，不少外資股東或銀行財顧認為股權轉手在國外很常見，但國內不能等同而論，如此反而像是在炒作「未上市」股票。

且國外對股權轉手也並非「全都放」。一位業界高層說，國外雖然未禁止大股東換手，但會對興建期訂定特別條款，包括要求大股東不能全數出脫，在興建期只能出脫一或二成、建立一定期間不得出脫持股的「閉鎖期」等，但相關的防弊機制在國內付之闕如，若離岸風電產業要可長可久發展，政府應該在銀行融資上提供更多配套機制強化安全性。

團隊 外資 中信

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