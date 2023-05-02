沃旭蓋新風場 聯貸逾600億

離岸風電大廠沃旭能源打造彰化大西北風場，將引進新股東。知情人士透露，沃旭能源委託中國信託擔任財顧，將購買新風場的機器設備資本財和新股東引資入股相關的資金需求，全部包裹在專案融資的架構，這種把股權交易資金一併涵蓋的作法，在國內離岸風電專案融資架構前所未見，初估聯貸案資金規模將超過六百億元，多家大型的公民營銀行正評估是否參貸。

除了沃旭這樁聯貸案，據透露，去年七月籌組至今的海龍離岸風電聯貸案，總金額已從一千五百億元降至一三八四億元，但因規模太大，至今尚未完成籌組；由於海龍聯貸案的籌組攸關海龍二號的兩座風場，以及海龍三號風場，由於風場預計二○二四年併聯發電，因此資金需求迫在眉睫。

知情人士說，沃旭的最大股東是丹麥政府，擬透過現金增資入股的方式引進新的合作股東，合力開發位於彰化西北部的大型風場，而有別於其他離岸風電大股東頻頻轉手，沃旭和新股東都會出資參與和打造新風場相關的現金增資；至於新股東參與風場增資的一部分現金來源，也會透過這次的專案融資來籌募，將占這個專案融資規模的三至五成，其餘資金則會用來購置興建風場的機器設備等資本財。

沃旭能源在台灣參與的「大彰化東南及西南的第一階段離岸風場」總裝置量為九百ＭＷ，是沃旭在亞太地區建造的首座、也是規模最大的離岸風場，是政府二○一六年推動離岸風電政策以來，少數已開始發電的風場，沃旭下一階段要推動興建的是位於彰化西北邊新風場，預計最快二○二五年完成併聯發電。

金融圈人士指出，沃旭在二○一九年和合資者共同完成台灣首座商業規模的「海洋風電」離岸風場，沃旭是該風場持股百分之卅五的大股東，已有風場成功發電的經驗，加上沃旭已和台積電簽署廿年的供電契約，可說是保障風場長期收益的「票房保證」，相較於海龍的聯貸案，多家銀行對沃旭新的專案融資興趣相對較高。