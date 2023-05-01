龔明鑫：宣示持續投入更多資源為地方創生青年搭建舞台

國發會主委龔明鑫今（1）日表示，國發會將規劃地方創生納入中長程個案計畫，持續為地方創生青年提供更多資源並搭建展現舞台。

國發會今在台北市松山文創園區舉辦2023地方創生論壇，邀請蔡總統與行政院陳建仁參與開幕，與國發會主委龔明鑫共同表達對地方創生團隊與青年的關心與支持，活動順利圓滿落幕。

「地方創生 扎根共好促永續」論壇也獲得熱烈迴響，實體及線上參與論壇突破千人，成果展覽及市集三天累計超過3,500人次參與。

龔明鑫表示，地方創生的精彩故事，全台有上百件甚至上千件正在發生，許多青年一眼就看出地方需要解決的問題，並提出很好的解決方案，例如用幸福巴士幫長輩解決就醫交通問題、替隔代教養的小朋友提供課後輔導和棒球教學、協助青農返鄉，承接上一輩的智慧並結合新方法來推動有機農業，因此非常期待今天的活動能讓志同道合年輕人彼此交流，成為在地生生不息的成長能量。

龔明鑫強調，除了目前已成立的73處青年培力工作站外，在中興新村的育成村更進駐了80個團隊，國發會今年還要加碼獎勵青年投入地方創生，提供他們投入行動的第一桶金，目標要幫助60個還在基礎發展階段的青年團隊，搭配相關的輔導措施來協助他們成長。國發會上週也在行政院會報告「地方創生2.0推動情形」，感謝過往各部會的共同努力與陳院長的肯定，國發會將規劃地方創生納入中長程個案計畫，政府將為地方創生青年提供更多資源並搭建展現舞台。

2023地方創生論壇的主題為「地方創生 扎根共好促永續」，強調地方創生團隊在地扎根，與地方創造共好，並邁向永續發展的經驗。除了台灣地方創生團隊的經驗分享外，本次也特別邀請日本地方創生Inspire平台創辦人－谷中修吾分享日本地方創生落實經驗，透過國內與日本專家的分享交流，期望激發民眾對地方創生的靈感，吸引更多青年返鄉。

此外，論壇開場表演特別邀請到來自屏東地方創生多元徵案的「你太白了，去曬黑」樂團，以《喔伊搭馬布魯薩》這首恆春的歌曲，帶大家從全新的角度認識台灣傳統民謠，展現台灣青年創生力量。在開場表演後，接著播放四個青年培力工作站代表的介紹影片，展現各地地方創生的動人故事。

論壇由國發會副主委游建華進行結語，透過今天一整天的地方創生團隊的感人故事，還有日本貴賓的分享，一篇篇屬於台灣的創生故事已然開展，而且遍地開花。大家共同為台灣這塊土地的美好而努力。

國發會表示，本次論壇除蔡總統、陳建仁院長出席外，總統府副秘書長張惇涵、行政院秘書長李孟諺、行政院政委兼發言人羅秉成、文化部部長史哲、客委會主委楊長鎮、立法委員陳琬惠、內政部常務次長吳堂安、經濟部常務次長林全能、農委會副主委陳添壽、原民會副主委鍾興華Calivat‧Gadu、日本台灣交流協會副代表服部崇，以及其他部會及地方政府代表，也都出席論壇，表達支持。