陳揆撥補勞保年金 立委：應提改革時程

勞保年金財務惡化，年金改革應有具體時程！行政院長陳建仁1日在臉書表示，若財政有賸餘，也可能主動加碼補勞保基金。針對勞保議題，國民黨團指出，撥補勞保成為執政黨的選舉籌碼，忽略勞工權益。民進黨立委高嘉瑜則呼籲，政府應儘速提出年金改革的具體時程。

財政賸餘擬加碼撥補

5月1日正值勞動節，陳建仁於臉書發文表示，照顧勞工的退休生活，勞保的穩定是政府的責任，明年政府也會編列1000億元投入勞保基金；如果財政有賸餘也可能主動加碼。

他也強調，政府更積極主動振興產業，針對勞工就業推出擴大就業方案，除推出專案式補助或職務再設計，協助提高勞工實質所得，並增加就業機會。

重視三大勞工法案

國民黨立委吳怡玎於記者會表示，蔡政府完全沒有勞保年金改革的長遠規劃，每次以預算編列方式撥補勞保基金，質問「勞工只是民進黨的選舉籌碼？」。此外，她也指出，《最低工資法》遲遲沒有入法，導致勞工缺乏保障，一旦有法源，就能依據GDP成長、物價波動幅度等數據，為勞工調整基本薪資。

國民黨團呼籲，政府應認真看待國民黨團提出的勞工法案，如《證券交易法》、《中小企業發展條例》及《公司法》等修正草案，內容包含限制上市櫃公司董監事酬勞；鼓勵中小企業為員工加薪；分派員工酬勞，給於當年度企業盈餘一定比例，不得低於同業。

執政黨立委也籲改革

民進黨立委高嘉瑜於臉書質疑，「政府撥補能讓勞保基金續命多久呢？」事實上，勞保基金自2017年來，已連續6年出現保費收入少於支出給付的失衡情形，縱然勞保破產年限已延至2028年，但屆時財務缺口將高達1267億元，另據估算，現年20歲的大學生退休時勞保累計虧損將達60兆元

她說，「若再不改革，政府真的付得起嗎？」呼籲應盡快提出改革的具體時程，並與社會各界充分進行意見討論，「長痛不如短痛，否則再拖下去，後續欲彌補虧損的代價將會是倍數增長的。」

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