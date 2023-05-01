今年基本工資補貼約24,629家申請 超越去年申請量
2023年受疫情影響事業基本工資補貼於4月30日截止。經濟部商業司表示，截至目前，總共收到受理案件為24,629件，較去年的18,780多。考量到部分補件狀況，最終補助金貼將等到每月投保人數出爐才會計算，但預算匡列充足。
近年基本工資連年調漲，考量到部分產業在疫情期間受到影響營收，經濟部及勞動部去年起推出基本工資補貼，彌補疫情受創產業漲薪缺口。
去年薪資補貼方案要求申請事業須符合2021年9月及10月合計營收較2020年同期衰退20%之條件，被產業界認為申請門檻太嚴苛，「只會看不到吃不到」，最終僅有18,780家申請。
對此，今年推出基本工資補貼時，方案放寬為2022年 9、10 月總營收較 2019、2020年或2021年任一年同期減少達10%，最終吸引近2.5萬家企業申請。
對於預算是否充足，商業司說基本工資補貼預算匡列12億元，雖然目前補件狀況及每月投保人數尚未出爐，但預估預算充足。
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