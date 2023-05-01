國際金屬總工會籲正視勞工低薪 提高企業退休金提撥率至9%

今天是勞動節，中華民國國際金屬總工會呼籲政府應正視勞工低薪問題，並建議政府應提高企業負擔的退休金提撥率從6%調高至9%，讓勞工老年退休後，能領取到較高退休金達到經濟自主。

經濟部表示，近年來全球面臨中美貿易戰及COVID-19疫情衝擊下，政府努力推動台商回台投資，增強產業競爭力。近10年台灣出口成長平均增加4.6%，優於南韓的2.2%，也高於全球的3.0%。2022年台灣人均GDP為3萬2811美元，已經超越南韓的3萬2237美元。

中華民國國際金屬總工會理事長于正道表示，勞動部今年4月27日發布2022年初任人員薪資統計，畢業生平均月薪為新台幣3.4萬元，其中高級中等（高中、高職）初任人員薪資平均為2.7萬元，大學為3.1萬元，研究所則為5萬元，可見我國現況是企業獲利後，却不願將利潤分配予員工。

于正道說，勞動基準法第29條明定，事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外，對於全年工作並無過失的勞工，應給與獎金或分配紅利。

公司法第235條之1明文規定，公司應於章程訂明以當年度獲利狀況的定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。我國既已有相關立法，要求企業應與員工共享利潤的果實，企業最基本的社會責任就是照顧好自己的勞工。