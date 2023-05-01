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報喜！勞動基金績效回升 前3月累賺2,190億元、收益率4.05%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
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勞動節勞動基金來報喜。勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，國際金融市場震盪走升，勞動基金截至今年前3月累計收益數達2,190.2億元，收益率為4.05%；3月單月進帳1,000.7億元。

展望未來，勞動基金運用局表示，近期歐美通貨膨脹雖然有放緩跡象，但各國為對抗通膨積極升息政策，對經濟及金融市場衝擊已逐漸發酵；加上全球地緣政治，美中科技爭端持續等不確定因素影響，增加了金融市場風險，仍須審慎布局各類資產。

整體勞動基金截至今( 2023 )年3月底止規模為5兆6,654億元，國際金融市場震盪走升，112 年截至 3 月底之評價後收益數為 2,190.2 億元，收益率 4.05%。

其中，新制勞退基金規模為3兆6,503億元，收益數為1,387.1億元，收益率3.84％；舊制勞退基金規模為9,778億元，收益數為426.9億元，收益率4.99％；勞保基金規模為8,281億元，收益數為365.8億元，收益率 4.95％。

受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為4,684億元，收益數為193.5億元，收益率為4.42％；受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為96億元，收益率為3.64％。

整體勞動基金近10年多（2013至2023年3月）平均報酬率為4.49％，國保基金近10年多（2013至2023年3月）平均報酬率為4.73％，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局分析，3月由於美國與歐洲國家相繼爆發銀行業危機，導致全球金融市場大幅上下波動，監管機關迅速應對挹注流動性，國際股票及債券市場漸趨回穩。其中 MSCI 全球股票指數3月表現為3.08％，今年累計上漲 7.31％；台灣加權股價指數3月表現為2.35％，今年累計上漲 12.24％。

勞動基金 國民年金保險

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