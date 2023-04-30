中油：明起汽油不調整、柴油漲0.1元

台灣中油宣布，自明（1）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.5元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.4元及1.4元。

台灣中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌2.95美元，新台幣兌美元匯率貶值0.137元，國內油價依公式計算跌幅為2.47%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，國內汽、柴油原應各調漲0.4元及1.5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油吸收0.0元及1.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.4元及1.4元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升調漲0.1元。