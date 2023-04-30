工具機接單增溫 迎春燕

大陸疫情解封，加上台北國際工具機展及中國國際機床展接單商機挹注，國內工具機暨零組件廠4月以來接單出貨逐步增溫，包括程泰、亞崴、東台、高鋒、上銀等大廠，均看好第2季營運表現，全年將逐季成長。

業界指出，工具機整機接單到出貨最快三、四個月，大型機台交期更達半年以上，3、4月接單熱絡，最快5、6月會陸續反映在營收上；換言之，第2季末起應可迎來工具機產業春燕。

程泰目前在手訂單約11億元、亞崴也有18億元，能見度看到第3季末；法人估，程泰5月起營收可望明顯增長，今年集團合併營收有機會上看65億至70億元。

東台今年參加台北國際工具機展，現場接單逾5億元，北京機床展也有斬獲，後續持續洽談訂單，目前整體在手訂單回升至50億元，訂單能見度看到第3季末。東台第1季合併營收17.35億元、年增4.3%。

高鋒指出，第1季國內市場需求萎縮，包括汽、機車用設備都下滑，預期在客戶庫存去化後，第2季開始逐步回升，除了國內，大陸也在第2季看增，整體下半年比上半年好。目前高鋒在手訂單約8億元、能見度達五個月。

上銀近期接單逐月回溫，部分製程4月甚至必須加班，雖無法回到去年上半年高峰時期盛況，但預期第1季應是今年谷底，第2季起可望逐季增溫。

上銀目前訂單能見度約3至3.5個月，相較去年第4季平均增加一個月。整體來看，包括航太、鋰電池、風力發電等新能源，以及電動車等大型機台傳動元件需求穩健。