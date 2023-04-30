CPI 估連21月超過警戒線

行政院主計總處5月5日將發布4月消費者物價調查，預期在4月開始調漲電價及石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）宣布減產計畫影響下，恐推升4月消費者物價指數（CPI）年增率，預估將連續21個月超過2%的通膨警戒線。

值得注意的是，3月核心CPI漲幅2.55%，不僅與2月相當，且還比3月CPI年增率還高，代表物價長期趨勢居高不下，也說明持久性的通膨預期可能已經形成，通膨壓力實在不容低估，且17項重要民生物資3月漲幅高達6.12%，民眾對物價漲勢感受深刻。

至於4月物價調查記者會需注意的是，主計總處原本預估外食費用高點落在去年第3季，隨後月增率應該趨緩，不過今年來雞蛋漲勢不歇，外食費用月月增長，在3月外食費用中，西式早點、中式早點、中式米麵食漲勢都不小。因屬於民眾每日接觸的產品，對價格上升更有感。