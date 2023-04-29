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美舉債上限將至 倒債押注夯 潛在報酬逾2400%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美舉債上限將至，賭美政府違約的CDS交易熱絡。美聯社
美舉債上限將至，賭美政府違約的CDS交易熱絡。美聯社

美國財政部舉債上限將至，儘管違約機率極低，但投機者看中高達2,400%的誘人報酬，大舉進場押注。

彭博資訊報導，多數人估計美國政府持有的現金再幾個月就會見底，相關的信用違約交換（CDS）交易日趨熱絡。賭美債違約可獲利的CDS，今年來部位總額上揚近八倍。主要是民主黨和共和黨對立嚴重，無法保證兩黨能在最後一刻提高債務上限，避開危機。

此外，這種CDS交易有個額外甜頭，衍生商品市場的特異現象，意味投機者能利用美國長期公債跌到谷底的價格，增加美債違約時的獲利。聯準會（Fed）激烈升息，使得近來部分美債每1美元面額，交易價不及0.6美元，彭博估算，此種情況下的潛在報酬可能超過2,400%。

Saba Capital Management避險基金的投資長溫斯坦（Boaz Weinstein）受訪表示：「在華盛頓，人們認為倒債機率大概是30%。在華爾街，大家覺得（債限）無法解決的機率是0到5%。」

溫斯坦十年前對決摩根大通，以「倫敦鯨」事件一戰成名。本周稍早他在推特表示，他一度對賭注美國政府倒債的交易「有興趣」，但是無法買到值得出手的足夠部位。

這凸顯了衍生商品市場的特點，這個市場雖持續成長，卻仍舊欠缺流動性。而且即便美國真的暫時未支付債息，衍生商品的結算特性無法保證投機者能從CDS賺到大錢。

美國 彭博

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