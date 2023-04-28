台化董座洪福源：大陸新產能是今年最大灰犀牛

台化（1326）董事長洪福源表示，今年仍有碳稅、烏俄戰爭發展及地緣政治競爭、歐美經濟趨緩等不確定因素，都讓公司營運將面臨的壓力與挑戰。不過，中國大陸新投放產能致石化及塑膠產品產量幾乎倍增，嚴重影響市場供需及價格，更是最大的灰犀牛。

洪福源指出，疫情經過三年以來，全球經濟活動模式的改變，產生人力結構變化，缺工發生機率大增，生產、營銷、運輸鏈可能配合不上復甦，都讓公司營運將面臨的壓力與挑戰。其中，大陸新投放產能，導致石化及塑膠產品產量幾乎倍增，嚴重影響市場供需及價格，更是最大的灰犀牛。

但隨著大陸疫情管制解封，社會流動性逐步恢復，消費需求逐漸回升，累積的庫存在上半年度會陸續消化，新訂單從第2季開始釋出，經濟發展動能將逐漸好轉。在國際通膨觸頂回落與升息政策趨緩下，能源價格可望有序下調，逐步平穩，預期原油價格穩定在每桶80美元附近，輕油回到每噸650美元水準，而石化中間製品、塑膠價格處在低位已跌無可跌，有利於利潤改善，均有助於本公司營運正向轉好。

面對今年的經營壓力，洪福源表示，將持續落實循環經濟及節能減排，產銷結構的去蕪存菁；另，繼續推動工廠與營運管理智能化，提高生產及管理效率。

在面對碳中和議題，台化已設定119年碳排量比109年減排25%為階段性目標，並宣示139年全面碳中和，預估110年至119年將陸續投資122億元執行相關減碳方案，包括節能改善、燃料轉型、能源轉換、綠色再生能源開發及CO2回收再利用等。

此外，台化今年亦將全力提升塑纖產品的高值化、差異性，分散市場並確保市佔率，同時持續推動節能減碳、能源與 數位轉型，改善經營體質。更積極的拓展綠色產品，鞏固與下游業者合作建立耐隆蚵繩、回收漁網等海洋廢棄物循環回收機制，貫徹「We Produce,We Recycle」的理念，努力提高至每月1,250噸，使海洋廢棄物回收料佔原料總用量之12.5%目標。

洪福源表示，也會與塑膠回收業者合作、入股，確保塑膠回收料源，鞏固高值化綠色材料的生產，打造一個負責任且永續經營的環境，以因應全球氣候變遷趨勢下的挑戰及機會， 掌握新商機，達成永續發展的目標。